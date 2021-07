Nederlaag tegen Noorwegen doet handbalsters Oranje geen pijn

Voor Oranje had de nederlaag geen gevolgen. Het team van bondscoach Emmanuel Mayonnade had zich na zeges op Japan (32-21), Zuid-Korea (43-36) en Angola (37-28) al verzekerd van een plek in de kwartfinale. Datzelfde gold voor Noorwegen, dat met vier overwinningen uit vier duels koploper is in groep A. Noorwegen had lange tijd de leiding, maar de Nederlandse handbalsters kwamen bij 20-20 langszij. Tot 25-25 ging het daarna gelijkop, maar Noorwegen maakte in de slotfase het verschil.

Inger Smits maakte zeven doelpunten voor Nederland en Danick Snelder vijf. „We balen natuurlijk wel van deze nederlaag”, gaf Smits toe bij de NOS. „We waren er dichtbij, maar uiteindelijk kwamen we net tekort. We maakten iets te veel foutjes. We hebben echter ook veel goede dingen laten zien in deze wedstrijd en zelf heb ik eveneens een lekkere partij gespeeld. Dat moet je meenemen in het vervolg van het toernooi. Verliezen is nooit leuk, maar je kunt op slechtere momenten verliezen.”

Volgens Smits staat Oranje er in Tokio prima voor. „Ik denk dat we heel goed in het toernooi groeien. We hebben tot dusver vier heel goede wedstrijden gespeeld. Noorwegen is echt een topland. Ik denk dat we qua niveau daar nu heel dicht tegenaan zitten.” Nederland, dat vijf jaar geleden in Rio de Janeiro in de strijd om het brons van Noorwegen verloor, sluit de poulefase af met een wedstrijd tegen Montenegro.

