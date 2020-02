Foefje Mercedes maakt tongen los in Formule 1

In de ochtendsessie op het Circuit de Catalunya was te zien dat regerend wereldkampioen Lewis Hamilton het stuur naar achteren of naar voren trok. Dat zorgde voor een andere stand van de wielen aan de voorkant van de auto. Dat zorgt waarschijnlijk voor een hogere topsnelheid op het rechte stuk én minder bandenslijtage.

„We hebben inderdaad een nieuw uitgevonden systeem in de auto”, bevestigde Mercedes’ technisch directeur James Allison. „We hebben er zelfs een naam voor: DAS. Het zorgt voor een andere dimensie wat sturen betreft. Het zou kunnen dat we dat gedurende het jaar gaan gebruiken. Maar hoe en op welke manier, houden we voor onszelf.”

Als de nieuwste uitvinding niet illegaal wordt bevonden, zullen andere teams het voorbeeld van Mercedes vermoedelijk snel volgen. Allison liet weten dat de regels vrij duidelijk zijn en dat hij ervan uitgaat dat zijn team geen regels overtreedt. Hij stelde ook dat autosportfederatie FIA al langere tijd op de hoogte is van de plannen van Mercedes.