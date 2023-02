Premium Het beste van De Telegraaf

Weer fitte motorcoureur vindt kritiek teamgenoten op BMW respectloos Michael van der Mark balend naar begin Superbike-seizoen

Door Coo Dijkman

Michael van der Mark reist volgende week af naar Australië voor de openingsrace op 24 februari op het circuit van Phillip Island. „Ik ben fit en gemotiveerd.” Ⓒ FOTO Getty Images

BERGSCHENHOEK - Het raceseizoen moet in de koningsklasse MotoGP en het WK Superbike officieel nog van start gaan, maar in de voorbereiding hebben de motorcoureurs al menig winterkilometer erop zitten. Zo ook Michael van der Mark, die zijn negende seizoen in het wereldkampioenschap Superbike ingaat. De 30-jarige BMW-fabriekscoureur uit Bergschenhoek zegt er naar uit te kijken. Dat mag als een gemeenplaats klinken, maar in zijn situatie is dat na zijn dramatisch verlopen seizoen gerechtvaardigd.