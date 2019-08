Mercedes-baas lyrisch over Verstappen en Hamilton

Dat de Brit uiteindelijk de race won - vooral door de tactiek van de renstal - stemt Wolff zeer tevreden. ,,Om zo’n lange tijd te kunnen domineren, moet een team iets speciaals creëren. Dat lukt niet zonder ieder individueel teamlid maar ook zeker niet zonder de juiste persoon in de wagen. Wat mij betreft was zijn race van een andere orde”, zegt hij tegen Motorsport.com.

Hij vervolgt: ,H,et respect tussen Valtteri (Bottas, red) en Lewis in de eerste halve ronde: we hebben nooit een reden gehad om te twijfelen of het wel goed zou gaan. Vervolgens het bijhalen van Verstappen en op de harde band hem opjagen. Je kunt daaraan zien dat deze twee geweldige rijders veel respect voor elkaar hebben. En alleen met respect kan je samen door een bocht met meer dan 200 kilometer per uur. Op het moment dat hij Verstappen in de verte kon zien, wisten we dat dat genoeg was.”

Toto Wolff is dolblij met de zege. Ⓒ BSR Agency

Wolff is nu vooral blij dat Mercedes met een lekker gevoel de zomerstop ingaat. ,,Voor onze tegenstanders geldt het tegenovergestelde. Wat me persoonlijk tevreden stemt, is dat we op zondag een geweldige wagen hadden, met afstand de snelste wagen op de baan. Verstappen en Hamilton waren een klasse apart. Na de break gaan we echter naar Spa en Monza, twee totaal andere circuits waar vermogen een grote rol speelt. Dat past goed bij Ferrari. Het wordt lastig voor ons. Daarom moeten we nu genieten.”