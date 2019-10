Bloodworth: ’Ik weet al bijna niet meer wat verliezen is’

Dominique Bloodworth maakte in het vorige duel met FC Twente twee doelpunten. Ⓒ Hollandse Hoogte

Als een van de weinige Oranje-internationals kwam Dominique Bloodworth nooit uit in de Nederlandse Eredivisie. Het is dus tamelijk bijzonder dat de 24-jarige Limburgse woensdag in Enschede valt te bewonderen. In de Grolsch Veste neemt ze het met de Duitse topclub VfL Wolfsburg op tegen FC Twente. Denk echter niet dat ze vanwege de eerdere 6-0 zege ook maar één procentje minder gefocust zal zijn in de return, met als inzet een plek in de kwartfinale van de Champions League. Stabiliteit is inmiddels haar handelsmerk.