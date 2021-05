Zaakwaarnemer Ronaldo corrigeert moeder: ’Zeker niet terug naar Sporting’

Zijn zaakwaarnemer Jorge Mendes voelde zich geroepen deze mededeling naar buiten te brengen, nadat de moeder van Ronaldo in de media had laten weten dat zij haar zoon deze zomer zou terughalen naar Sporting.

„Cristiano is er heel trots dat Sporting dit seizoen de Portugese titel heeft veroverd en dat heeft hij ook publiekelijk laten weten, maar op dit moment past een terugkeer naar Portugal niet in zijn carrièreplan”, aldus Mendes.

De 36-jarige vedette heeft een contract bij Juventus dat nog één jaar doorloopt. De topclub uit Turijn heeft de landstitel dit seizoen moeten afstaan aan Internazionale en is zelfs nog niet zeker van een plek in de Champions League voor volgend seizoen. Juventus neemt het deze zaterdagavond ion eigen huis op tegen kampioen Inter. Ronaldo is wel topscorer in de Serie A met 28 doelpunten.

