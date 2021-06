Live Tour: Peloton jaagt op kopgroepje voor massaspurt

Etappe 3: Lorient - Pontivy 182,9 km

Volg de derde etappe van de Tour de France, die om 13.20 uur is begonnen, hier op de voet.

„We hebben een geweldig eerste Tour-weekeinde gezien, vooral ook vanuit Nederlands oogpunt. Ik moet eerlijk zeggen dat ik bij de eerste aanval van Mathieu van der Poel dacht dat hij dat deed omdat hij weer niet de benen had, maar uiteindelijk hebben we weer een uitzonderlijke prestatie van hem gezien. Hij is echt een genot om naar te kijken. En ook van Ide Schelling heb ik genoten, mooi zoals hij twee dagen in de aanval is gegaan om die bolletjestrui te pakken. Hoewel Van der Poel die nu ook heeft, mag Schelling die in de derde etappe dragen. Daarin zien we Van der Poel natuurlijk in het geel.

Het profiel van de derde etappe van de Tour de France. Ⓒ Le Tour

Het is lastig om te voorspellen wat die gaat doen, vooral ook omdat Van der Poel dat zelf vaak ook niet van tevoren weet. Hij koerst op ingevingen. Misschien gaat hij de sprint wel aantrekken voor Tim Merlier, al wil hij natuurlijk ook die gele trui zelf behouden. En aangezien er bonificatiesecondes op de streep liggen, gaat hij misschien zelf toch meedoen. Als we kijken naar de échte machtsprinters, acht ik zijn ploegmaat Merlier de sterkste. Ook Ewan is in vorm en heeft meer ervaring in een Tour. Verder is deze Ronde van Frankrijk qua sprinters een beetje onthoofd, want een aantal grote namen zoals de winnaar van de groene trui, Sam Bennett, ontbreekt. Ook Dylan Groenewegen, die werkt aan zijn terugkeer naar de top, is er niet bij. Dat opent misschien kansen voor Cees Bol, die vorig jaar een keertje derde en zelfs tweede werd. Er wordt ook gesproken over oudgedienden André Greipel (38) en Mark Cavendish (36). Het is mooi dat ze er bij zijn, maar ik geloof er niet in dat zij nog kunnen winnen in de Tour. Al hebben die me vaker verrast, zo versloeg ’Cav’ onlangs nog in de Ronde van België een paar rappe mannen.”