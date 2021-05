’Man of the Match’ Jeroen Zoet handhaaft zich met Spezia in Serie A

Zoet kende een aantal sterke duels als basisspeler, maar toen hij terugkeerde van een liesblessure, besloot trainer Vincenzo Italiano hem toch te passeren. In de belangrijke pot tegen Torino besloot hij om Zoet toch weer op te stellen en hij werd niet teleurgesteld.

De voormalig PSV-sluitpost kende een uitstekende middag in het doel van de Italiaanse club en werd niet zonder reden verkozen tot ’man of the match’. Met nog een wedstrijd te spelen is Spezia veilig en zijn de club en Zoet verzekerd van nog een jaar topvoetbal in de Serie A.

Zoet, die niet is geselecteerd door bondscoach Frank de Boer in de voorselectie van Oranje voor het EK, liep op de tweede speeldag van de Serie A een zware liesblessure op.