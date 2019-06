13-jarige jongen klopt Phil Taylor

Tijdens het zogenaamde SAP Darts Slam in Frankfurt moest de 58-jarige dartslegende in de kwartfinales zijn meerdere erkennen in de pas dertienjarige Leighton Bennett. De wereldkampioen bij de jeugd (BDO-bond) nam Taylor met 4-1 in legs te grazen.

Boom Boom kon bijna niet geloven dat hij de beste darter ooit een lesje had geleerd. „Ik bleef de hele wedstrijd gefocust. Ik zocht ook geen oogcontact met hem. Daarom vergat ik bijna dat ik tegen Phil speelde”, liet Bennett weten aan Sky Sports. „Ik voel mij als een kind op kerstochtend. Ik had nooit gedacht dat dit mogelijk zou zijn.”

Phil Taylor lijdt een pijnlijke nederlaag. Ⓒ BSR Agency

Onlangs bleek Taylor tijdens in Londen nog een maatje te groot voor het toptalent. „Toen was hij te goed. Ik was toen zo gefrustreerd dat ik een kans had laten lopen om Phil te kloppen. Ik vertelde mijzelf hier dat ik dat niet nog een keer moest laten gebeuren”, aldus Bennett.

Winnen deed de piepjonge Engelseman niet in Frankfurt. Hij ging in de halve eindstrijd onderuit tegen Peter ’Snakebite’ Wright. De Schot klopte Raymond van Barneveld in de finale: 4-3 in legs. Ook Michael van Gerwen deed mee. De regerend wereldkampioen verloor bij de laatste acht van Rob Cross, die vervolgens werd verslagen door Van Barneveld.

Taylor beëindigde begin 2018 zijn loopbaan. Na zestien wereldtitels en legio andere triomfen vond The Power het genoeg geweest. Taylor bereikte in Alexandra Palace de finale van het WK, maar werd daarin afgedroogd door Rob Cross: 7-2 in sets.