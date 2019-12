Tottenham-spits Son drie wedstrijden geschorst

De club meldde de straf maandagmiddag zelf, een dag na de misdraging van Son in het duel met Chelsea. Son kreeg rood op aanwijzing van de VAR, die had gezien dat de Zuid-Koreaanse international tegenstander Antonio Rüdiger had nagetrapt.

Rüdiger was daarna het mikpunt van racistische uitingen door de fans van de Spurs. Chelsea won het duel met 2-0. Voor Son was het al de tweede keer dat hij dit seizoen van het veld werd gestuurd. In het duel met Everton begin november maakte hij van achteren een tackle op de Portugees André Gomes, die daarbij op ongelukkige wijze zijn enkel brak.

Die rode kaart van Son werd na een protest van de Spurs geseponeerd, omdat er ook volgens de bond geen opzet in het spel was. Son mist nu de duels met Brighton & Hove Albion, Norwich en Southampton.

