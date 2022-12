Danny Noppert overtuigend naar derde ronde WK darts

Noppert heeft zich dit jaar de top-10 van de wereldranglijst ingegooid, maar zijn resultaten op WK’s bleven tot nu toe altijd onder de maat bij de PDC. Nooit kwam de koelbloedige Fries in Londen verder dan de laatste 32. Om dat deze keer wel te doen moet Noppert in de volgende ronde de Schot Alan Soutar bedwingen.

Tegen Cameron, niet die voormalig premier van Engeland, maar een 53-jarige Canadees, begon Noppert scherp. In zijn ’eigen’ set brak hij zijn opponent bij een 2-1 stand in legs om de set binnen te slepen. In de tweede set plaatste Noppert de beslissende break in de eerste leg, en ook deze set ging met 3-1 naar de darter uit Joure.

Noppert met hapering

In de derde set kreeg Noppert een wedstrijdpijl om de boel te beslissen, maar dubbel 20 vloog er niet in. Cameron liet vervolgens zien dat hij één van de beste darters is van Noord-Amerika. Het was een opleving, maar wel eentje van korte duur. Een set later was het alsnog gedaan.

Het gemiddelde van Noppert (95.03) was prima en ook zijn finishpercentrage van 58 procent mocht er zijn. De tweede Nederlander op de wereldranglijst, acht nummer 3 op de ranglijst Michael van Gerwen, trapte steeds op het juiste moment het gaspedaal in.