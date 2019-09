PEC vergeeft Stegeman dronkemansrit

Visser vervolgt tegenover RTV Oost: „Het gaat erom dat je dat uiteindelijk voor je zelf kunt accepteren en daar een weg in kunt vinden. En het gaat er ook om of je omgeving accepteert dat je die fout hebt gemaakt.”

Wel heeft Stegeman een boete gekregen. Daarnaast moet hij maatschappelijk werk gaan verrichten en alle schade vergoeden. „In eerste instantie schieten er allerlei dingen door je hoofd heen, maar er waren ook heel veel argumenten om het te doen zoals we het nu gedaan hebben. We staan pal achter John en dat blijven we ook doen”, laat de voorzitter weten.

Adriaan Visser (r) Ⓒ Hollandse Hoogte

Pittige weg

De omgeving van Stegeman lijkt ook vergevingsgezind, volgens de preses. „Maar dat wordt geen eenvoudige weg, dat wordt nog een pittige weg de komende weken.”

Zelf trok de hoofdtrainer maandag al meteen het boetekleed aan. „Ik heb één van de grootste fouten van mijn leven tot nu toe gemaakt.” Dat zei Stegeman tegenover de businessleden van PEC, waartegen hij zijn excuses aanbood.

Ⓒ NEWS UNITED / RENS HULMAN

Ontzettend dom

Eerder op maandag betuigde Stegeman ook al spijt. „Dit is een ontzettend domme actie van mij. Het zal me nooit meer overkomen. Ik accepteer als vanzelfsprekend de straf van de club en beloof beterschap richting toekomst”, liet Stegeman weten.

Stegeman was afgelopen donderdag betrokken bij een eenzijdig auto-ongeluk, waarbij zijn alcoholpercentage te hoog was. De politie heeft het rijbewijs van de trainer ingevorderd.

Stegeman is bezig aan zijn eerste seizoen bij PEC Zwolle. De formatie haalde 4 punten uit de eerste vijf competitieduels. Stegeman werkte eerder bij Go Ahead Eagles en Heracles Almelo.

