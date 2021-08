Video: Lionel Messi traint en wordt ’eindelijk’ welkom geheten door Kylian Mbappé

De eerste training van Messi bestond vooral uit individuele looptrainingen en fysieke hersteloefeningen. De zesvoudig winnaar van de Gouden Bal was voor het eerst terug op het veld sinds hij Argentinië naar de titel van de Copa América leidde.

PSG speelt zaterdag tegen RC Strasbourg nadat de eerste competitiewedstrijd tegen Troyes met 2-1 was gewonnen. De competitiewedstrijd tegen Strasbourg lijkt nog te vroeg te komen voor Messi. De Argentijn zal zijn debuut naar verwachting niet maken voor de uitwedstrijd tegen Reims op 29 augustus.

Kylian Mbappé

Volgens geruchten was Kylian Mbappé niet zo blij is met de komst van collega-vedette Messi. Dat zou ook blijken ook uit het gedrag op Instagram van de Fransman. El Chirinquito zette op een rij hoeveel likes Mbappé uitdeelde aan Instagram-berichten van PSG over Messi. Donderdag stond de teller op nul.

Ter vergelijking: andere spelers van PSG waren schuitiger met hun ’duimpjes omhoog’. Zo liketen Neymar en Sergio Ramos 14 van de 20 Instagram-posts.

Voor Mbappé zelf is er echter geen vuiltje aan de lucht, zo liet de Fransman blijken via Twitter, waar hij Messi donderdag van harte welkom heette. Beelden tonen ook hoe hij in de kleedkamer een praatje maakt met de Argentijn en hem vervolgens omhelst.