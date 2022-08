Slot na ruime zege: ’Vooraf op minder positief scenario gerekend’

Feyenoord raakte in de zomer met het vertrek van onder anderen Cyriel Dessers, Bryan Linssen, Luis Sinisterra en Guus Til veel doelpunten kwijt. De nieuwkomers scoorden in de voorbereiding moeizaam. „Maar voor mij was dat niet echt een issue. We hebben bewust tegen hele sterke tegenstanders geoefend. En daar scoor je dan wat moeizamer tegen dan tegen kleinere clubs”, zei Slot.

Vitesse kwam in de eerste helft op voorsprong en na een uur spelen maakte Nikolai Baden Frederiksen de 2-2. „We hebben weer keihard gewerkt, net zoals we vorig seizoen deden. Er kan nog genoeg verbeteren aan ons samenspel, maar we hebben een prima overwinning behaald”, aldus Slot.

Opvolging Senesi

Slot hoopt deze transferperiode nog een vervanger te krijgen voor Marcos Senesi. De oefenmeester liet Senesi tegen Vitesse bewust buiten zijn selectie. „Als een speler al met anderhalf been bij zijn nieuwe club is, is het lastig om hem op te stellen. Dan kies ik liever voor iemand anders. Zo heb ik altijd gewerkt.”

Wie de Argentijnse international zou moeten vervangen, is nog onduidelijk. „Het is wel de intentie om ons te versterken, maar we gaan ook geen spelers halen om het halen”, zei Slot. „De inkomsten uit de transfers die we deze zomer deden, hadden we als club nodig. Het is nu aan de clubleiding om te bepalen wat ze nog meer willen. Ik ben er als trainer vooral voor om de jongens beter te laten voetballen. Daar ben ik voor aangesteld en daar stop ik alle energie in. Maar ik zal natuurlijk wel mijn mening geven.”

Na het completeren van zijn selectie zal Slot ook een nieuwe aanvoerder aanwijzen. Tegen Vitesse droeg Gernot Trauner de band, maar dat wil volgens Slot nog niets zeggen. „Vandaag deden in het basisteam nog maar drie spelers mee van het team dat de finale van de Conference League speelde. We moeten nu eerst even op elkaar ingespeeld raken. En dan kijken we in september wie de aanvoerder wordt.”