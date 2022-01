Futsallers Oranje op dramatische wijze uitgeschakeld op EK

Nog nooit hadden de Nederlandse zaalvoetballers van Servië gewonnen. Van de tien eerdere ontmoetingen verloor Oranje er acht, slechts tweemaal werd gelijkgespeeld. Maar dus ook in de elfde onderlinge ontmoeting ging het mis, waardoor Oekraïne met groepswinnaar Portugal naar de kwartfinale gaat. Door de zege van Portugal op Oekraïne was een gelijkspel van Nederland tegen het al uitgespeelde Servië genoeg geweest voor een plekje bij de laatste acht.

El Ghannouti

Oranje had de zenuwen, ondanks het grote belang van de wedstrijd, snel van zich afgeschud. Na een paar Servische speldenprikjes bestookte Jamal El Ghannouti, de onvermoeibare 38-jarige recordinternational van Oranje, voor de eerste keer het doel van de Balkanploeg. Doelman Nmanja Momcilovic was gewaarschuwd.

Maar blijkbaar niet genoeg. Want een half minuutje later lag de plofbal in zijn doel.

Puntspeler Jordany Martinus leek de bal uit een pass van El Ghannouti niet goed te controleren, maar wurmde zich op kracht vervolgens toch langs zijn Servische cipier. Om de bal een fractie later met buitenkant rechts door de ’stokken’ van doelman Momcilovic te tikken: 1-0.

Opwinding

De volgende kans was wederom voor Nederland, maar een kansrijk puntertje van Karim Mossaoui werd net op tijd geblokt door Stefan Rakic. Niet veel later kregen de gasten hun beste kans van de eerste helft, nadat de organisatie van Oranje even ver te zoeken was. Met een fabelachtige redding bewees Manuel Kuijk waarom hij één van de beste keepers van het EK is.

Servië drong aan, rook de gelijkmaker, maar pogingen van Slobodan Rajcevic en Strahinja Petrov konden Kuijk niet in verlegenheid brengen. In de elfde minuut was er wederom opwinding in de tent. Kuijk was alert op een schot van aanvoerder Marko Prsic, na een snel genomen intrap. In de tegenstoot had Mossaoui meer moeten doen met zijn vrije schotkans.

Ceyar terug

Met de rust in aantocht had de ploeg van Max Tjaden de voorsprong moeten verdubbelen, maar Tevfik Ceyar schoot een op maat gegeven voorzet van Mo Attaibi wild naast. Voor Ceyar was het een speciale wedstrijd: de vleugelspeler had de eerste twee groepsduels na een positieve coronatest in quarantaine moeten bekijken. In de laatste seconden van de eerste helft voorkwam Kuijk met een uitgeschoven linkerbeen de gelijkmaker van Dragan Tomic.

Waar de ene nummer zeven (Tomic) niet scoorde, daar vond een andere nummer zeven wél het doel. De tweede helft was amper drie minuten onderweg, of Yoshua St. Juste schoot via Rakic (what’s in a name) raak: 2-0. Een minuut later had Lahcen Bouyouzan de 3-0 op zijn slof, maar in plaats van nog een paar meter te pakken, schoot hij van rijkelijk ver naast.

Zenuwen

Wat zaalvoetbal zo mooi maakt: er kan werkelijk uit het niets worden gescoord. Helaas voor Oranje schoot Slobodan Rajcevic een volley uit het niets loeihard door de benen van Kuijk: 2-1. Dat was een lelijke tegenvaller voor de mannen van Tjaden, die zich wellicht al aan het rijk rekenen waren. De zenuwen kropen langzaam in de koppies van de Oranje-spelers, zeker nadat Servië uit een oogstrelende aanval de paal trof. Kuijk en zijn defensie zwijnde.

Na een spervuur van Servische schoten ging Mossaoui op eigen helft de mist in. Tegen drie withemden was Kuijk niet opgewassen: 2-2. Die gelijkmaker kwam als een mokerslag aan, want nog geen dertig tellen later was Andreja Stojcevski het eindstation van een vruchtbare Servische tiki taka-aanval: 2-3.

Drama

Max Tjaden moest zijn mannen zien te hergroeperen. Dat lukte. Het thuisland kreeg daarbij de helpende hand van Rajcevic, die Bouzambou omvertrok en daarmee een penalty veroorzaakte. Said Bouzambou riep vervolgens het onheil over zich af door zelf achter de bal plaats te nemen. Wel stuurde hij de keeper de verkeerde hoek in, om de bal vervolgens links naast te schieten. Dat drama kwam Oranje niet meer te boven, hoewel de ploeg met een extra veldspeler voor doelman Kuijk in de slotseconden nog bijna trefzeker was.

De uitschakeling kwam keihard aan in kamp van Oranje. Aanvoederder Oualid Saadouni maakte na afloop bekend dat hij zijn kicksen aan de wilgen hangt, terwijl coach Tjaden met tranen in zijn ogen de pers te woord stond.