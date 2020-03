Frank de Boer wint ook tweede duel met Atlanta

Atlanta United moet voor een lange tijd zijn sterspeler Josef Martínez missen. De clubtopscorer scheurde in het openingsduel van de Amerikaanse topcompetitie zijn kruisband af. Maar ook zonder de Venezolaan kon de formatie van De Boer tot twee keer toe het net vinden.

Ezequiel Barco opende na 20 minuten de score in het Mercedes-Benz Stadium. Tien minuten na rust verdubbelde Emerson Hyndman de voorsprong voor de thuisploeg. Na een dik uur spelen brachten de bezoekers de spanning weer een beetje terug na de aansluitingstreffer van Yuya Kubo. Verder dan één doelpunt kwam FC Cincinnati, waar Ron Jons tot kort trainer van was, niet.

Oranje-getint

Bij FC Cincinnati speelde de oud-speler van PSV, Locadia, de negentig minuten vol. In het hart van de verdediging kon Van der Werff, met een verleden bij Vitesse, een nederlaag niet voorkomen. Ook Haris Medunjanin kwam in actie bij Cincinnati. De oud-middenvelder van onder meer AZ speelde in de vertegenwoordigende elftallen van Oranje, maar koos uiteindelijk voor Bosnië en Herzegovina, waar hij 60 interlands voor speelde. Siem de Jong, die recent de overstap maakte van Ajax naar de MLS, zat nog niet in de wedstrijdselectie van Cincinnati. Hij wacht nog altijd op zijn werkvisum.