Michael van Gerwen krijgt opnieuw enorme optater van lachende Gerwyn Price

Het was het verhaal van de vele gemiste dubbels voor Van Gerwen. Waar Price eerst drie pijlen miste om al snel op 3-0 te komen en de Nederlander dichterbij zag komen (2-1), daar liet Van Gerwen vervolgens meerdere dubbels liggen om de stand gelijk te trekken. Price kwam via tops op 3-1 en het check-outpercentage van de Vlijmenaar kwam daarmee op slechts 7,7 procent te liggen. Liefst 12 van de 13 kansen op een finish had hij om zeep geholpen in zijn jacht op een revanche voor de verliespartijen de laatste weken.

Van Gerwen kwam nog terug tot 7-4, maar zag Price zijn eerste de beste matchdart direct in tops gooien voor zijn tweede titel in acht dagen tijd. The Iceman is in bloedvorm en Van Gerwen leek hem na afloop te zeggen dat het nu wel eens even afgelopen moet zijn hiermee, gezien het lachsalvo dat volgde van Price.

Van Gerwen maakte in de halve finale wel korte metten met Martin Schindler (7-4), die voor zijn thuispubliek nog een aantal oplevingen kreeg, dat vervolgens uitbundig vierde, maar dan direct weer de mond werd gesnoerd door een staaltje klasse van de Vlijmenaar. Het is dat de Nederlander nog behoorlijk wat finishes liet liggen op de momenten dat hij nog eerder en sneller afstand van de Duitser kon nemen, maar hij kwam uiteindelijk nooit echt in gevaar.

Goeie reeks

Van Gerwen won eerder op de dag met speels gemak van José de Sousa (6-1) en Peter Wright werd in de kwartfinales met liefst 6-0 naar huis gestuurd. ‘Might Mike’ gooide liefst zes van zijn zeven kansen op een finish uit.

Van Duijvenbode leek even voor een Nederlandse finale te kunnen zorgen op Duitse bodem. Hij kwam op een 1-0 voorsprong tegen Price, maar de Welshman strafte vervolgens elk missertje van ‘Aubergenius’ af in de re-match van de finale een week eerder. Daarvan beleefde de topdarter uit ’s Gravenzande er te veel, waardoor hij bij lange na niet zijn topniveau haalde, gezien zijn gemiddelde van slechts 90.8 tegen de 106.7 van Price. Hij won zo voor de zestiende keer van Van Duijvenbode, die hem inmiddels als angstgegner kan beschouwen.

Van Duijvenbode won eerder op de dag het Nederlandse onderonsje met Danny Noppert (6-5) en zette in de kwartfinale Damon Heta voor het eerst in zijn loopbaan aan de kant: 6-4.