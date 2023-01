Australian Open raakt met Caroline Garcia wéér een favoriete kwijt

Garcia won eind vorig jaar de WTA Finals in Texas en behoorde in Melbourne tot de favorieten. Eerder werden al onder anderen Iga Swiatek en Ons Jabeur uitgeschakeld.

Linette zorgde voor een daverende verrassing in de Rod Laver Arena, waar een dag eerder haar landgenoten Swiatek en Hubert Hurkacz hadden verloren. "Ik kan het niet geloven, ik weet niet wat hier allemaal is gebeurd", stamelde de nummer 45 van de wereld na haar zege op Garcia. Linette (30) gaat nu met Karolina Pliskova uit Tsjechië strijden om een plek in de halve finales. Pliskova, voormalig nummer 1 van de wereld die nu op plek 31 staat, overklaste de Chinese Zhang Shuai: 6-0 6-4.

Vekic maakt einde aan opmars 17-jarige

Van de tennissters uit de top 10 van de wereldranglijst zitten alleen de Amerikaanse Jessica Pegula (derde) en Aryna Sabalenka uit Belarus (vijfde) nog in het toernooi. Pegula bereikte zondag al de kwartfinales, Sabalenka deed dat maandag. De 24-jarige Belarussische versloeg olympisch kampioene Belinda Bencic uit Zwitserland, de mondiale nummer 10, met 7-5 6-2.

Sabalenka heeft in Melbourne nog geen set verloren en staat voor het eerst in de kwartfinales van de Australian Open. Op Wimbledon en de US Open bereikte de tennisster uit Minsk al eens de halve finales. Sabalenka gaat het nu opnemen tegen Donna Vekic. De 26-jarige Kroatische maakte een einde aan de opmars van de pas 17-jarige Linda Fruhvirtova uit Tsjechië: 6-2 1-6 6-3.