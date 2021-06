Anne van Dam eerste Nederlandse golfster op Olympische Spelen

Hoewel Van Dam (25) net niet voldoet aan de gestelde kwalificatie-eisen (positie in de top-100 van de wereld op 28 juni), heeft NOC*NSF rekening gehouden met het feit dat de Arnhemse dit jaar op haar kwalificatieroute ernstig werd gehinderd door de Covid 19-maatregelen. Voor Van Dam was het daardoor niet mogelijk om in Europa een aantal toernooien op de Ladies European Tour te spelen en de kans te krijgen om haar positie op de wereldranglijst te verbeteren. „Als ze die route ongestoord had kunnen afleggen, was de kans dat ze aan de nationale prestatie-eis zou hebben voldaan, reëel geweest”, aldus de uitleg van NOC*NSF. „Om die reden komt ze in aanmerking voor de uitzonderingsregel.”

Bij de mannen zal Nederland geen afgevaardigde hebben. Joost Luiten was er nog bij in 2016 tijdens de Zomerspelen van Rio, maar Nederlands beste golfer voldoet niet aan de eisen om er in Tokio opnieuw bij te zijn.

Van Dam, op dit moment de nummer 123 op de wereldranglijst, speelt dit seizoen een beperkt aantal toernooien in de Verenigde Staten op de LPGA Tour. Ze moest om haar positie op die Tour te verdedigen ook in een vroeg stadium afzeggen voor het Dutch Open, dat van 30 juni tot en met 3 juli op de Rosendaelsche Golfclub wordt gespeeld.

„Als ik een betere start van het seizoen had gehad in Amerika, was ik absoluut naar Nederland gekomen. Maar ik moest me focussen op de LPGA om te stijgen op de rankings, dat had nu prioriteit. Erg jammer want ik speel natuurlijk heel graag in Nederland en zeker op de Rosendaelsche”, liet Van Dam weten.