Robben geeft Bayern toestemming

„We zijn bij Bayern allemaal erg tevreden met de verrichtingen op de transfermarkt”, zei Rummenigge. „De mix is goed en we zijn ervan overtuigd dat we met de ploeg die we nu hebben een succesvol en goed seizoen zullen hebben.”

Coutinho wordt dit seizoen gehuurd van FC Barcelona en daarna heeft Bayern een optie om hem over te nemen. „Het vertrouwen dat me hier wordt geschonken, is erg belangrijk voor me. Ik hoop dat ik hier lang kan blijven en veel titels kan winnen”, zei Coutinho, die rugnummer 10 van Arjen Robben overneemt. „De coach zal beslissen waar ik speel, maar mijn favoriete positie is de ’tien’.”

Rugnummer 10 zou dit seizoen niet vergeven worden, maar na overleg tussen Robben en technisch directeur Hasan Salihamidzic kreeg de nieuwe aanwinst toch het nummer dat past bij zijn favoriete positie. Voorzitter Karl-Heinz Rummenigge laat weten: ’Het geven van het rugnummer 10 aan Coutinho is een teken dat we in hem geloven. We hebben Arjen gesproken, hij had er geen probleem mee. Philippe is een waardige opvolger.”

Arjen Robben speelde tien jaar voor Bayern München. Ⓒ Reuters

Robben speelde tien jaar bij Bayern en maakte in die periode veel indruk. De 35-jarige Nederlander beëindigde afgelopen zomer zijn loopbaan. „Het nummer 10 van Robben is een groot verantwoording. Hij was een grote speler. Ik zal met goed spel op het veld antwoorden”, vertelde Coutinho.