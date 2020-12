Groots optreden Michael van Gerwen op WK darts

Van Gerwen won bij de vorige editie van het WK ook al van Evans in de derde ronde. Destijds gooide hij een gemiddelde van 96,75 en zegevierde eveneens met 4-0 in sets. Ook dit keer kende de 31-jarige Nederlander een uitstekende start. Hij pakte direct de eerste set af van Evans, die dankzij het gewonnen bullen aan de wedstrijd was begonnen.

Dat voordeel gaf ’Mighty Mike’ niet meer uit handen. In zijn eigen set liet hij vervolgens bij een 1-2 achterstand in legs een hoogstandje zien door 150 via twee keer triple 19 en dubbel 18 uit te gooien. Even later hengelde hij zo ook set nummer 2 binnen. Zijn gemiddelde lag op dat moment boven de 108 punten per drie pijlen. Nadat hij ook het derde bedrijf van Evans afpakte, was het verzet van zijn Britse tegenstander gebroken.

Visitekaartje Van Gerwen

Het eerste visitekaartje werd door Van Gerwen vorige week zaterdag al afgegeven. Bij zijn eerste optreden noteerde hij een gemiddelde score van 108,98 en legde daarmee Ryan Murray met 3-1 in sets over de knie. Daarmee gooide hij zijn op twee na zijn hoogste gemiddelde ooit op een WK. Alleen de 114,15 in de halve finales van 2017 tegen Raymond van Barneveld en de 109,23 in de tweede ronde van 2016 tegen Darren Webster waren beter.

Michael van Gerwen bij zijn opkomst in een leeg Alexandra Palace. Ⓒ ANP/HH

Na die zege tegen Murray keerde Van Gerwen een week geleden op zondagochtend nog huiswaarts om een paar dagen bij zijn gezin in Vlijmen te vertoeven. Het werd uiteindelijk een bliksembezoek van slechts enkele uurtjes. De opgedoken coronamutatie in Groot-Brittannië zorgde voor veel onzekerheden, waarop Van Gerwen toch besloot om per auto direct weer af te reizen naar Londen. Daar bevindt hij zich nu - totdat voor hem het WK is afgelopen - in een semi-bubbel.

Wright geen bedreiging meer

Van Gerwen zag zondagavond in de partij voor hem dat regerend wereldkampioen Peter Wright werd uitgeschakeld. De excentrieke Schot verloor in een spannende wedstrijd met 3-4 in sets van de Duitser Gabriel Clemens. Doordat Van Gerwen zelf van Evans won, kan Wright hem in elk geval niet meer van de eerste positie op de wereldranglijst stoten. Dat kan nu alleen Price nog, maar dan moet de Welshman wel de wereldtitel behalen. Van Gerwen bezet al zeven jaar de eerste positie.

Peter Wright werd op het WK darts al in de derde ronde uitgeschakeld. Ⓒ ANP/HH

In de achtste finales moet Van Gerwen het komende week opnemen tegen Joe Cullen, die zondagmiddag met moeite Jonny Clayton wist te verslaan. Cullen zegevierde met 4-3 in sets. Het grote doel voor Van Gerwen blijft het bemachtigen van een vierde wereldtitel.