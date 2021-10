Ruud Vormer viert goal na zware periode met Bas Dost: ’We zijn lotgenoten geworden’

„Dost zei voor de wedstrijd: ’Als je een vrije trap binnenschiet, dan kom je maar bij me’”, verklaart de aanvoerder van de Belgische landskampioen. „We zijn een beetje lotgenoten geworden en hebben veel steun bij elkaar gevonden. Het zijn voor hem ook moeilijke weken geweest, dus ik ben blij dat hij nu ook terug is. We praten er elke dag over.”

De middenvelder beleefde in Brugge een periode, waarin hij het mentaal niet makkelijk had, zo geeft hij toe. „Het waren wat moeilijkere weken, maar dit doet me echt goed. Het is echt genieten om er meteen twee te maken. Hier heb ik lang op gewacht. Sinds de wedstrijd tegen PSG (waar Vormer op de bank zat, red.) is het een beetje lastig geweest. Mentaal was het heel moeilijk, maar ik heb me er overgezet. Ik ben positief teruggekomen en ga weer knallen voor de club.”

Dat knallen deed hij tijdens de 2-0 overwinning dus onder meer met een rake vrije trap. Het was al zijn negende doelpunt uit een rechtstreekse vrije trap in de Jupiler Pro League. Sinds het seizoen 2008/09 deed behalve Ruslan Malinovskiy in dienst van Racing Genk deed niemand hem dat na. Het geheim? „Dat is trainen. Elke week keihard oefenen en dan vliegen ze er zo in.”