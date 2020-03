Eigenaar Hoffenheim is verbijsterd: ’Ongelooflijk dat dit in Duitsland kan’

„Het is allesbehalve leuk om die walgelijke spandoeken te zien in stadions, maar ik laat me niet kisten”, liet de 79-jarige miljardair weten op de website van zijn club. „Ik ervaar een ongekende golf van sympathie en merk een breed gedragen onbegrip over deze vorm van haat.”

Tot twee keer toe werd dit weekeinde een wedstrijd stilgelegd na beledigende spandoeken op de tribunes. De ondernemer krijgt van veel supporters van rivaliserende clubs het verwijt dat hij met zijn geld Hoffenheim van onbeduidende club tot een subtopper in de topklasse heeft gemaakt. De wedstrijd op zaterdag tussen Hoffenheim en Bayern München en het duel op zondag tussen Union Berlin en VfL Wolfsburg werd onderbroken. Op de tribunes was zelfs een spandoek te zien met de tekst ’hoerenzoon’.

Volgens Hopp gaat de haat al terug naar de tijd toen Hoffenheim nog in de Tweede Bundesliga speelde. „Toen is de haat al gezaaid en helaas woekert het nog voort. Ongelooflijk dat zoiets in een beschaafd land kan”, aldus Hopp.

