Van Gaal rekent op sterk VS: ’Het is duidelijk dat ze kansen hebben’

„Het is een sterke ploeg met fysiek sterke spelers en ze zijn voor iedere tegenstander lastig, dat zie je aan de uitslagen. Wij zullen er dan ook alles aan doen om de VS te verslaan and that’s it”, zo zei hij bij een eerste vraag.

Even later ging hij desgevraagd toch iets dieper in op de het Amerikaanse team. „Ik denk dat ze zich goed ontwikkeld hebben. Dat vind ik ook iets typisch Amerikaans, dat de ontwikkeling ineens snel gaat. Ze hebben veel spelers bij Europese topclubs. Dus het is logisch dat ze resultaten behalen, dat is het gevolg van hun proces. Het werd misschien niet verwacht door iedereen in de VS, maar als je ze ziet voetballen, dan is het duidelijk dat ze kansen hebben. Ik verwachtte al dat ze verder zouden gaan na het zien van hun eerste wedstrijd.”

„Ik denk dat ze zelfs een van de beste teams hebben dat goed op elkaar afgestemd is, maar wij hebben ook een goed team, althans dat vind ik”, vervolgde Van Gaal. „Ik zie bij hen een visie en spelers die die visie willen uitvoeren.”

Gakpo tegen Pulisic

Ook ging het nog even over de twee belangrijke uitblinkers Cody Gakpo en Christian Pulisic. „Beiden zijn creatieve spelers en ze etaleren dat met assists en doelpunten. Daarmee dragen ze bij aan dat een team kan winnen. Dat geldt voor beiden, daarom zijn ze ook zulke goede spelers.”