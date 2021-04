Video - PSV’er Mohamed Ihattaren na treffer: ’Niemand die mij kapot krijgt!’

Ihattaren kwam in de 75e minuut in het veld in plaats van Donyell Malen. Het betekende zijn derde treffer dit seizoen en zijn eerste van dit jaar. Ihattaren kwam dit seizoen twee keer in botsing met trainer Roger Schmidt.

De Duitser was zowel in september als in februari niet te spreken over de houding en instelling van de PSV’er, die ruim een maand geleden voor straf buiten de selectie voor de topper met Ajax (1-1) werd gelaten.

Schmidt kreeg de voorbije weken veel vragen over Ihattaren, die de vorige wedstrijden ook al een paar keer mocht meedoen als invaller.

Coach Schmidt: je zult Ihattaren moeten vragen wat hij bedoelt

PSV-trainer Roger Schmidt weet niet wat Ihattaren zondag bedoelde met zijn opmerkingen na zijn doelpunt in blessuretijd tegen Heracles Almelo (3-0). „Niemand die mij kapot krijgt”, schreeuwde de middenvelder nadat hij de bal vanaf de rand van het zestienmetergebied in de linkerbovenhoek krulde.

„Je zult hem moeten vragen wat hij precies bedoelt”, aldus Schmidt na de zege. „Misschien omdat hij meer wil spelen, ik weet het niet. Ja, het is ook een optie om het doelpunt met je medespelers te vieren. Dat is aan de speler zelf om te beslissen. Ik kijk naar de training, de focus, fitheid en nog meer dingen. Aan de hand van die hele rij stel ik mijn basiselftal samen. Cody Gakpo, Mario Götze, Donyell Malen en Eran Zahavi zijn op dit moment met z’n vieren goed bezig voorin.”

Schmidt en Ihattaren kwamen dit seizoen al een paar keer in aanvaring. De trainer was zowel in september als in februari niet te spreken over de houding en inzet van Ihattaren, die ruim een maand geleden voor straf buiten de selectie voor de wedstrijd tegen Ajax werd gelaten.

PSV-aanvoerder Dumfries wil wel met Ihattaren over emoties praten

Denzel Dumfries wil van Ihattaren weten waarom hij zondag na de 3-0 van Heracles Almelo reageerde zoals hij deed.

„Ik ben best bereid om het daar met hem over te hebben”, zei Dumfries, aanvoerder van PSV. „Het is emotie, misschien zegt hij achteraf dat het niet slim was. Ik vind de manier waarop hij het doelpunt maakt en zijn voeten laat spreken het belangrijkst. Daar moet de focus op liggen.”

Ihattaren kwam dit seizoen al twee keer in aanvaring met trainer Schmidt en moet het de laatste weken vooral van invalbeurten hebben. Dumfries: „Het was een fantastisch doelpunt. Ik ben zelf na een doelpunt wat rustiger. Hij is wat jonger en zijn emoties komen er op zo’n moment uit. Ik roep ’m wel even bij me om te horen wat er door hem heen ging. Ik denk dat hij op dit moment op trainingen laat zien dat er een stijgende lijn in zit. Dat moet hij vasthouden. Daar focussen we ons op.”

Dumfries was niet helemaal tevreden met de 3-0. „Het is jammer dat we de score niet verder konden uitbreiden. Ik had wel het gevoel dat dat had gekund vandaag. We zijn vergeten onszelf te belonen met meer doelpunten.”

PSV en AZ hebben na 28 speelronden evenveel punten en strijden achter Ajax om de tweede plaats, die recht geeft op deelname aan de voorronde van de Champions League. Dumfries: „Wie er tweede wordt? PSV.”