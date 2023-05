NAC Breda in play-offs veel te sterk voor MVV Maastricht

Ezichiel Banzuzi heeft de 3-0 geproduceerd. Ⓒ Pro Shots

NAC Breda heeft op overtuigende wijze de tweede ronde van de play-offs om promotie/degradatie bereikt. De formatie van de Duitse trainer Peter Hyballa was in Limburg te sterk voor MVV Maastricht: 1-4. In eigen huis had NAC al met 1-0 gezegevierd.