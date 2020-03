Leiders Ajax staan op

Dusan Tadic helpt Ajax op weg naar de 3-1 overwinning op sc Heerenveen. Ⓒ ANP Sport

HEERENVEEN - Uit de Servische woorden van SC Heerenveen-speler Alen Halilovic klonk het diepste respect. ,,In ons land zeggen we dat je in moeilijke tijden moet laten zien wie je echt bent”, vertaalde de trotse Servische Ajax-aanvoerder Dusan Tadic het compliment van zijn Kroatische tegenstander. Met twee goals had Tadic een belangrijk aandeel in de zege van Ajax bij SC Heerenveen (1-3), rekende hij af met zijn eigen wekenlange vormdip en stopte hij de vrije val van de Amsterdammers.