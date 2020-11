Davy Klaassen tóch op de bank in Denemarken

*Update 19.47 uur: Davy Klaassen start vanaf de bank

Het leek tot dinsdagmiddag volstrekt onmogelijk. Maandag testten zes spelers van Ajax 1, zes spelers van Jong Ajax en een aantal stafleden positief op Covid-19. De nieuwe corona-explosie bij Ajax leek een ramp voor de club, omdat Erik ten Hag in de belangrijke Champions League-wedstrijd bij Midtjylland geen beroep leek te kunnen doen op André Onana, Dusan Tadic, Ryan Gravenberch, Zakaria Labyad, Davy Klaassen en Maarten Stekelenburg.

Nog dezelfde avond leek de ’schade’ mee te vallen. Al is wel de hele voorbereiding van Ajax op het belangrijke Champions League-duel compleet verstoord. Het lukte de club bij Onana, Tadic, Labyad en Gravenberch aan te tonen dat de UEFA-test ’slechts’ restanten van het virus aan het licht had gebracht. Het drietal vloog maandagavond in allerijl de ploeg achterna.

Hoezeer tests kunnen verschillen bleek dinsdag. Na de positieve tests van Klaassen en Stekelenburg werd er onmiddellijk een tweede test gedaan. Daaruit bleek echter dat er bij de eerste test sprake was geweest van een vals positieve uitslag en zij ’gewoon’ negatief en dus speelgerechtigd waren.

Als de berichten vanuit Denemarken kloppen zijn zij alsnog ingevlogen. In dat geval is het aannemelijk dat zij ook bij de selectie zitten. Of in het geval van Klaassen misschien zelfs dat hij speelt. Onana, Tadic en Gravenberch lijken ook gewoon hun opwachting te kunnen maken. Het zou allemaal passen in twee knotsgekke Ajax-dagen. Knotsgek? Krankzinnig!

