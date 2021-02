Ajax ondanks alle commotie onverstoorbaar

Sébastien Haller houdt ook de verdediging van Heracles Almelo bezig. Met Ajax doet de spits opnieuw uitstekende zaken. Ⓒ FOTO’S MATTY VAN WIJNBERGEN

ALMELO - Erik ten Hag trapte logischerwijs op de rem: Ajax kijkt ook na de zakelijke zege bij Heracles Almelo (0-2, doelpunten Davy Klaassen en Sébastien Haller) alleen naar zichzelf én van wedstrijd tot wedstrijd. En in februari – zo bereed de Ajax-trainer ook zijn derde stokpaardje – is nog nooit de kampioensschaal vergeven. Maar in het ijskoude Almelo liet Ten Hag Ajax ondanks alle commotie rond Quincy Promes, Sébastien Haller en André Onana onverstoorbaar de volgende stap richting het 35e landskampioenschap zetten. En dat is ontzettend knap.