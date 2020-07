Klaassen verzekert zich met Werder van extra jaar Bundesliga

Een bizar eigen doelpunt van Norman Theuerkauf in de derde minuut zorgde al vroeg in de wedstrijd voor een enorme opsteker voor Werder Bremen. Nadat Milot Rashica een pass van Maximilian Eggestein niet goed onder controle kreeg, liep Theuerkauf pardoes tegen de bal aan.

Tot zijn afgrijzen zag de verdediger hoe het leer zo langs de verbouwereerde keeper Kevin Müller de kruising in vloog. Het was de droomstart die Werder zich wenste, want nu moest Heidenheim twee keer scoren om promotie te bewerkstelligen. En zonder de geschorste Niklas Moisander bleef Werder overeind.

Zij het zo nu en dan met kunst en vliegwerk, want Heidenheim kreeg zowel voor als na rust behoorlijk wat (goede) kansen om de spanning terug te brengen. Heidenheim vocht voor een unieke prestatie, want nooit eerder speelde de club op het hoogste Duitse niveau.

Spanning in slotfase

In de jacht op de twee benodigde goals liet de thuisclub ook gaten vallen, waardoor ook Werder kansen kreeg om het treffen in het slot te gooien. Met name de Amerikaanse spits Joshua Sargent liet een aantal prima mogelijkheden onbenut. In de slotfase wankelde Werder, toen een keiharde pegel van Tobias Mohr op de lat uiteen spatte en Tim Kleindienst de 1-1 binnen tikte.

De thuisclub ging daarna met man en macht op jacht naar de 2-1, maar diep in blessuretijd blies Werder dat sprookje uit. Op aangeven van Fin Bartels maakte Ludwig Augustinsson de 1-2. De strafschop die Heidenheim in de slotseconde nog kreeg, werd verzilverd door Kleindienst: 2-2.

Arminia Bielefeld en VfB Stuttgart mogen volgend seizoen in tegenstelling tot Heidenheim wel in de Bundesliga uitkomen, Zij nemen de plaats in van SC Paderborn en Fortuna Düsseldorf, de clubs die degradeerden uit de Bundesliga.