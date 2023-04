Enorme showpartij: Price voor vierde keer op rij te sterk voor Van Gerwen

De twee begonnen fenomenaal, met een duidelijk getergde Van Gerwen, die in de drie voorgaande onderlinge ontmoetingen al zijn meerdere moest erkennen in een de laatste maanden ontketende Price. Hij kwam direct op een 2-0 voorsprong, zag Price weer langszij komen, maar gooide met ’Shanghai-20’ een 120-finish voor 3-2. Voor de leuk gooide Van Gerwen in de daaropvolgende leg ook nog even bull’s eye, om via dubbel 18 op 4-2 te komen.

Wat volgde was een thriller, waarin de 180’ers van beide darters door de zaal vlogen. Beiden gooiden er liefst zeven. Bijna kwam Van Gerwen via een 9-darter op 5-5, maar hij miste zijn laatste pijl. Hij trok de stand alsnog gelijk, waarna Price in de beslissende leg zijn vierde matchdart benutte.

Van Gerwen won eerder op de avond van Dimitri Van den Bergh (6-2). Volgende week komt het Premier League-circus naar Ahoy in Rotterdam.