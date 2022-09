Vingegaard kondigt kort na onvrede over absentie rentree aan

Vingegaard besloot onder meer de komende WK in Australië over te slaan. Dit leidde tot de nodige onvrede in eigen land, aangezien het niet voor het eerst is dat hij een wedstrijd onder de nationale vlag (EK, WK en Spelen) laat schieten. „Het is ons onduidelijk waarom Vingegaard niet voor de nationale ploeg zal rijden. Bij de O23 deed hij dat wel, dus we begrijpen niet waarom hij nu niet meer deelneemt”, zei manager Morten Bennekou bij het Deense BT. „Wij accepteren het als Jonas niet voor het nationale team wil, mag of kan rijden. Dan moeten we blij zijn dat we andere paarden hebben om op te wedden. Ons succes valt of staat niet met Jonas. Maar we zouden hem er wel graag bij hebben.”

Bekijk ook: Onvrede in Denemarken over gedrag Tourwinnaar Jonas Vingegaard

In plaats daarvan kiest hij voor een rentree de Ronde van Kroatië, een betrekkelijk kleine koers. De organisatie van de zesdaagse etappekoers maakte de komst van Vingegaard op de website bekend. De Ronde van Kroatië begint op dinsdag 27 september in Osijek, twee dagen na de wegwedstrijd bij de WK in Australië. De rittenkoers eindigt op zondag 2 oktober in Zagreb.

Naast Vingegaard doen onder anderen de oud-Tourwinnaars Egan Bernal en Geraint Thomas, Michal Kwiatkowski, Matej Mohoric en Elia Viviani mee.