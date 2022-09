Floyd Mayweather: ’Ik vecht volgend jaar opnieuw tegen Conor McGregor’

Eerst wacht voor Mayweather dit weekeinde een exhibitiewedstrijd tegen de Japanner Mikuru Asakura. In november in Dubai gaat de ongeslagen oud-kampioen (50-0) nogmaals de ring in voor een ’vriendschappelijk’ gevecht. ,,En dan in 2023 sta ik tegenover Conor.”

Het is nog onduidelijk of de rematch een professionele partij wordt of - net als Mayweahters volgende twee gevechten - om des keizers baard gaat. Daar zijn beide kampen volgens de Amerikaan nog over in gesprek.

Mayweather heeft een voorkeur voor een exhibitiewedstrijd, zo liet hij doorschemeren. ,,Ik wil sowieso niet meer vechten tegen gasten die me echt pijn kunnen doen. Ik vind het niet erg om tegen YouTubers of UFC-vechters als Conor McGregor te vechten. Die slaan toch niet zo hard. Maar ik wil mezelf niet meer in een positie brengen dat ik mezelf pijn kan doen.”

McGregor heeft altijd gezegd dat hij na zijn beenbreuk van vorig jaar wil terugkeren in de UFC, al staat de Ier ook open voor een rentree in de boksring. ,,Boksen is mijn eerste liefde. Ik vond het vorige keer geweldig. Mijn UFC-carrière is zeker niet over, maar ooit keer ik terug in de ring, dat is een feit.”

McGregor maakte in 2017 tegen Mayweather zijn debuut als bokser. De MMA-vechter verloor op technische knock-out in de tiende ronde. The Money Fight, zoals de clash werd genoemd, leverde hem een bedrag van 150 miljoen euro op. Mayweather toucheerde 320 miljoen euro.

Sinds zijn nederlaag tegen Mayweather vocht McGregor vier keer onder de vlag van de UFC. Drie van zijn partijen verloor hij: een keer van Khabib Nurmagomedov en twee keer van Dustin Poirier. In zijn laatste partij tegen de Amerikaan, in juli 2021, liep McGregor een beenbreuk op. Inmiddels is hij weer in training, maar wacht hij nog op een nieuw gevecht.