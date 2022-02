Premium Het beste van De Telegraaf

Belang vrouwen verdient prioriteit, sportief redden wat er te redden valt Affaire-Overmars jaagt Erik ten Hag naar uitgang

Door Mike Verweij Kopieer naar clipboard

Het duo Marc Overmars-Erik ten Hag is opgebroken. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Het vertrek van Marc Overmars bij Ajax is ingeslagen als een bom. Terecht is er in de eerste plaats veel medeleven met de vrouwen, die het slachtoffer zijn van het grensoverschrijdend gedrag van de directeur voetbalzaken. Maar – minder belangrijk – ook voor het voetbalbedrijf heeft het abrupte afscheid grote consequenties, waardoor de overgebleven beleidsbepalers met de handen in het haar zitten.