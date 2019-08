Verdrietige Barney prijst superieure Van Gerwen

In de finale van de New Zealand Darts Masters bleek Van Gerwen zondag een maatje te groot voor Raymond van Barneveld. Een week geleden schreef de nummer één van de wereld ook al een World Series-toernooi op zijn naam, de Melbourne Darts Masters.

„Ik wilde deze trip twee World Series-toernooien op mijn naam schrijven. Ik ben blij dat ik daar in ben geslaagd”, zei een opgetogen Van Gerwen na afloop. „Ik heb twee slechte maanden beleefd, waarin ik niet presteerde, maar iedereen om mij heen bleef achter mij staan.”

Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld tijdens de prijsuitreiking. Ⓒ PDC

Voor Van Barneveld was het de laatste keer dat hij de trip naar Oceanië maakte voor een reeks toernooien. Aan het einde van dit jaar hoopt de 52-jarige Nederlander zijn loopbaan af te sluiten met een vlammend optreden bij het WK. „Met een publiek als dit kun je niet verliezen. Ik wil de PDC bedanken voor deze geweldige kans (hij kreeg een wildcard, red.). Het is mijn laatste jaar. Ik ben verdrietig, maar ik waardeer de kans dat ik hiet mocht meedoen. Mike is ongelooflijk. Hij was op dreef”, toonde Van Van Barneveld zijn respect voor zijn landgenoot.