Berlijn voorbereid op komst duizenden Feyenoord-supporters

De politie van Berlijn kan en wil geen schatting maken van het te verwachten aantal Nederlanders en houdt het op een „getal van vier cijfers.” Een woordvoerder spreekt van een ’hoogrisicowedstrijd’.

Zeker 5200 fans van Feyenoord hebben via de club een kaart voor de wedstrijd in het Olympiastadion gekocht. Maar naar verwachting reizen nog enkele duizenden supporters zonder kaart naar Berlijn, in de hoop ter plekke of via internet een ticket voor een vak met Duitse aanhang te vinden.

De Rotterdamse clubleiding weet niet hoeveel aanhangers er daadwerkelijk afreizen. Toon van Bodegom, voorzitter van de raad van commissarissen, zei blij te zijn dat Union zoveel kaarten beschikbaar heeft gesteld. Hij maakt zich echter ook zorgen over mogelijke ongeregeldheden.

Een deel van de supporters van Feyenoord heeft een slechte reputatie. Zo richtte een groep hooligans in 2015 bij de Europese uitwedstrijd tegen AS Roma voor miljoenen euro’s schade aan bij rellen rond de Barcaccia-fontein. Er werden tientallen arrestaties verricht. Die rellen zorgden voor veel ophef in Italië en Nederland.

Die harde kern liet zich twee weken geleden, een dag voor de thuiswedstrijd van Feyenoord tegen Union Berlin, ook al van zijn slechtste kant zien. Een groepje belaagde het bestuur van de Duitse club, dat aanwezig was in een Rotterdamse horecazaak.

Bestuur en supporters van Union zijn boos over het optreden van de Rotterdamse politie op de wedstrijddag. Bij charges van de ME vielen meerdere gewonden en zo’n 75 Duitsers werden aangehouden. De supportersvereniging van Union spreekt van „volstrekt onaanvaardbaar politiegeweld tegen fans die op weg waren naar het stadion.” Ook zijn ze er boos over dat honderden fans lang opgehouden werden bij de toegangscontrole en sommigen pas tijdens de rust De Kuip konden betreden. Feyenoord en Union bespreken de gebeurtenissen van twee weken geleden in de aanloop naar het duel van donderdag.