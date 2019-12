Video: Mahrez verklapt per ongeluk vertrek teamgenoot

Zijn teamgenoot Riyad Mahrez verklapte tijdens een quiz ’per ongeluk’ dat zijn Braziliaanse ploeggenoot bezig is aan zijn laatste seizoen in Manchester.

Ploeggenoot Benjamin Mendy leek - gezien zijn blik - direct in de gaten te hebben dat dit een foutje was van Mahrez. De quizmaster ging snel verder met zijn vragen.

De vraag die Mahrez en Mendy werd gesteld, was wie er heeft aangegeven na dit seizoen te vertrekken bij Manchester City. Het goede antwoord in dit geval was David Silva. Mahrez noemde ook Fernandinho, die een contract heeft tot de zomer van 2020.