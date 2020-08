Sport Kort: Jong PSV weigert oefenpot tegen jeugd Kortrijk

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Jong PSV oefent ook niet tegen jeugd Kortrijk

17.02 uur: Het oefenduel van Jong PSV tegen de jeugd van het Belgische KV Kortrijk gaat zaterdag niet door. De reden is dat Kortrijk volgens de Eindhovenaren niet test op het coronavirus. PSV scherpte onlangs de corona-maatregelen aan en neemt geen enkel risico. Ook van het eerste elftal van de Eindhovenaren werd om die reden al een wedstrijd afgezegd.

Jong PSV, dat uitkomt in de eerste divisie, speelt nu vrijdag om 11.00 uur een oefenduel tegen Team VVCS, een voetbalelftal van de Vereniging van Contractspelers voor werkloze profvoetballers. Dat duel is achter gesloten deuren.

Volleybal: Beachvolleybalsters Stubbe en Van Iersel uit elkaar

16.55 uur: Beachvolleybalster Marleen van Iersel moet een jaar voor de start van de Olympische Spelen op zoek naar een andere medespeelster. Joy Stubbe heeft namelijk besloten tijdelijk te stoppen met de sport. Dat doet ze omdat de Spelen met een jaar zijn uitgesteld en er dit jaar verder ook geen betekenisvolle toernooien op het programma staan.

„Het onverwachte besluit van Joy is een grote klap voor mij. Na alle tijd, plezier en energie die we er met ons team in hebben gestoken, had ik dit avontuur graag samen met Joy, onze coach Danny en onze staf afgemaakt. Ik kan helaas op dit moment niets anders doen dan Joy haar besluit respecteren. Ik ga op zoek naar een nieuwe partner om te strijden voor de Olympische Spelen in Tokio. Voor mij is opgeven geen optie. Het olympische vuur in mij is nog lang niet gedoofd en ik zou graag mijn carrière op een positieve manier willen eindigen”, aldus een teleurgestelde Van Iersel, die sinds oktober 2017 een team vormt met de 23-jarige Stubbe.

Van Iersel, zelf 32 jaar, deed mee aan de Spelen van Londen (2012) en Rio de Janeiro (2016). Ze is tweevoudig Europees kampioene (2012 en 2014).

Op de ’geschoonde’ olympische wereldranglijst staan Stubbe en Van Iersel op de 16e plaats, een positie die aan het einde van de kwalificatieperiode recht zou geven op deelname aan de Olympische Spelen.

„Wij betreuren het natuurlijk dat dit duo niet met elkaar verder gaat. De Nevobo wil graag met het maximale aantal van twee vrouwenteams deelnemen aan de Olympische Spelen van Tokio, en Joy en Marleen waren goed op weg om zich te kwalificeren. We dragen zorg voor alle topsporters in het volleybal en beachvolleybal en zullen daarom de speelsters ook zo goed mogelijk begeleiden in dit lastige traject. Voor Joy betekent dat het verwerken van deze heftige beslissing, terwijl we Marleen willen helpen om haar olympische droom in leven te houden en te verwezenlijken”, zegt Joop Alberda, technisch directeur van volleybalbond Nevobo.

Voetbal: UEFA dankt zorgmedewerkers bij hervatting Europese clubtoernooien

16.35 uur: De spelers van de teams die komende week de Champions League en Europa League hervatten, danken namens de UEFA alle zorgmedewerkers in de wereld. Op de shirts komt de tekst ’Thank you’ te staan. Teams mogen er ook voor kiezen die woorden in een door hun gekozen taal op het shirt te zetten.

„We mogen de mensen niet vergeten die ons de kans hebben gegeven om opnieuw met voetballen te beginnen”, zegt Aleksander Čeferin, voorzitter van de UEFA.

Naast de tekst op de shirts wordt er rond de wedstrijden ook een spotje van de Europese voetbalbond uitgezonden. Daarin komt ook Memphis Depay voorbij. De aanvaller treft vrijdag Juventus in de achtste finales van de Champions League. Lyon won het eerste duel met 1-0.

Alle wedstrijden in de achtste finales van de Champions League en Europa League beginnen met een minuut stilte ter nagedachtenis aan alle slachtoffers van het coronavirus.

De aanvoerders van alle teams dragen verder een band met de tekst ’No to Racism’, om aan te geven dat de UEFA tegen elke vorm van discriminatie is.

Voetbal: Roda JC wil met nieuwe organisatie in drie jaar naar Eredivisie

16.34 uur: Roda JC hoopt met een nieuwe organisatiestructuur binnen drie jaar terug te keren in de Eredivisie. De Limburgse voetbalclub presenteerde maandag Martijn Wismans als algemeen directeur en Joop Janssen als voorzitter van de raad van commissarissen, waarin ook oud-speler en -trainer René Trost zitting neemt.

„We willen dit jaar weer aanhaken in de subtop, het zou mooi zijn als we een plaats in de play-offs kunnen bemachtigen”, zei Janssen. „Om dan in het derde jaar, het seizoen 2022-2023, een serieuze gooi te doen naar promotie en terugkeer naar de eredivisie.”

Roda JC degradeerde in 2018 uit de hoogste klasse. De Limburgers beleefden roerige jaren, met veel gedoe rond de buitenlandse investeerders Aleksei Korotajev en Mauricio Garcia de la Vega. Die Mexicaan werd vorig jaar letterlijk het stadion uitgezet door boze fans.

Een aantal investeerders, verenigd in de Phoenix-groep, heeft de aandelen overgenomen en ondergebracht in de Stichting Roda, al moet de KNVB daar nog formeel toestemming voor geven. Roda heeft met Ritchie Bex een complianceofficer aangesteld. Hij ziet toe op de integriteit bij de club en zorgt ervoor dat er geen uitgaven worden gedaan die het voortbestaan van de club in gevaar kunnen brengen.

„Het zal waarschijnlijk niet zo zijn dat we volgend jaar weer eredivisievoetbal spelen”, zegt Wismans, die samen met Jeffrey van As (technische zaken) de directie vormt. „Maar de weg omhoog moet wel worden ingezet. We willen Roda weer een eigen gezicht geven. Herkenbaarheid, ambitie, integriteit en transparantie zijn onze kernwaardes.”

Voetbal: Dortmund noemt kritiek Hoeness op beleid arrogant

16.19 uur: Borussia Dortmund heeft de kritiek van Bayern Münchens ere-voorzitter Uli Hoeness op het transferbeleid van de club arrogant genoemd. „Als je zo veel geld als Bayern hebt, is het makkelijk praten”, zei sportdirecteur Michael Zorc.

Volgens Hoeness koopt Dortmund talentvolle jonge voetballers met als doel ze zo snel mogelijk weer te verkopen. „Zo krijgt een speler nooit het DNA van een club”, aldus Hoeness. „We houden er een ander beleid op na. Als wij iemand aantrekken, hebben we de bedoeling zo lang mogelijk met hem door te gaan.”

Bayern behoort tot de clubs die nog weleens een voetballer weghalen bij Dortmund. Dat gebeurde bijvoorbeeld met Mats Hummels en Mario Götze. Robert Lewandowski werd zelfs transfervrij weggehaald. Overigens keerden Hummels en Götze later terug naar Dortmund.

De Engelse aanvaller Jadon Sancho is mogelijk het volgende talent dat vertrekt uit Dortmund. Volgens Britse media is een overgang naar Manchester United aanstaande.

Voetbal: Wolfsburg in Europa League nog zonder Mbabu

16.18 uur: VfL Wolfsburg speelt woensdag in de achtste finales van de Europa League tegen Sjachtar Donetsk in elk geval zonder Kevin Mbabu. De Zwitserse verdediger testte eerder positief op het coronavirus en heeft daardoor enige dagen niet kunnen trainen.

Het gaat wel goed met hem en Wolfsburg heeft goede hoop dat de tweede test negatief uitpakt. „Maar hij mist even het juiste ritme”, zei trainer Oliver Glasner. „Daarom laten we hem in elk geval thuis.”

In maart verloren de Duitsers de thuiswedstrijd met 2-1 van de club uit Oekraïne. „Het wordt lastig”, zei Glasner. „Sjachtar beschikt over een selectie die eigenlijk in de Champions League hoort te spelen. Maar hoewel we thuis hebben verloren, waren we zeker gelijkwaardig. Daarom geloof ik in onze kansen.”

Het toernooi in de Europa League wordt na de achtste finales in verkorte vorm verder afgewerkt in Duitsland. Bij Wolfsburg speelt ook de Nederlandse spits Wout Weghorst.

Basketbal: Knieklachten dwingen basketballer Norel tot stoppen

15.02 uur: Henk Norel heeft vanwege aanhoudende knieklachten besloten om op 32-jarige leeftijd zijn basketbalcarrière te beëindigen. De 2,13 meter lange center, die aan het begin van zijn loopbaan werd ’gedraft’ door NBA-club Minnesota Timberwolves, moest al vijf knieoperaties ondergaan vanwege schade aan het kraakbeen. De pijn ging echter maar niet weg.

„Als ik speel, wil ik volledige focus op het basketbal kunnen hebben en niet alleen op mijn knie en op herstellen”, zegt Norel. „Als ik gewoon loop, heb ik geen last. Maar zodra ik een trap oploop wel. Met de geschiedenis die ik heb, durf ik het niet meer aan en wil ik niet meer spelen.”

De 79-voudig international van Oranje keerde eind vorig jaar bij Heroes Den Bosch terug in de Nederlandse competitie. Norel speelde daarvoor jarenlang in Spanje. De basketballer uit Gorinchem werd in 2009 bij de jaarlijkse draft van de NBA als 47e gekozen door de Timberwolves. Tot een debuut in de Amerikaanse topcompetitie kwam het echter nooit.

Norel was met Oranje actief op het EK van 2015. Drie jaar later stopte hij als international.

Voetbal: AZ neemt Stengs en Boadu mee naar Epe

14.59 uur: Calvin Stengs en Myron Boadu zijn met AZ mee op trainingskamp naar Epe. Trainer Arne Slot heeft dertig spelers meegenomen naar de Gelderse gemeente, waar AZ een week verblijft. Stengs en Boadu lieten zich afgelopen week net als aanvoerder Ron Vlaar vanwege fysieke problemen niet zien op het trainingsveld.

De drie basiskrachten uit het elftal van Slot waren twee weken geleden wel van de partij op de eerste training in de voorbereiding, maar ze hielden klachten over aan de eerste trainingsweek. Verdediger Vlaar en de aanvallers Stengs en Boadu sloegen daarom de verloren oefenwedstrijden tegen Racing Genk en Utrecht (beide 1-0) over.

Vooral de terugkeer van Stengs op het trainingsveld laat volgens Slot nog wel even op zich wachten. „Het wordt een race tegen de klok voor hem”, zei de AZ-trainer over de inzetbaarheid van Stengs in de voorronde van de Champions League, op 25 of 26 augustus.

De Griekse verdediger Pantelis Hatzidiakos, die herstellende is van een zware knieblessure, behoort ook tot de selectie die zich deze week in Epe voorbereidt op die wedstrijd. AZ oefent woensdag achter gesloten deuren tegen PEC Zwolle.

Wielrennen: Tourstart in Kopenhagen verplaatst van 2021 naar 2022

14.26 uur: De Tour de France start niet volgend jaar in Kopenhagen, maar in 2022. Het bestuur van de Deense hoofdstad heeft daarover na lange onderhandelingen met Tourorganisator ASO een akkoord bereikt. De start van de Franse etappekoers viel voor Kopenhagen samen met het EK voetbal en twee grote evenementen tegelijk zag burgemeester Frank Jensen niet zitten.

De Deense hoofdstad huisvest vier wedstrijden op het EK 2020, dat als gevolg van de coronacrisis is verplaatst naar volgend jaar. De laatste wedstrijd in Kopenhagen, een duel uit de achtste finales, staat op het programma voor 28 juni 2021. Vier dagen later zou in dezelfde stad de Tour de France starten met een tijdrit gevolgd door nog twee ritten door Denemarken, maar de belangrijkste wielerkoers ter wereld werd onlangs een week naar voren gehaald om wat ruimte te maken voor de eveneens uitgestelde Olympische Spelen van Tokio.

Het ’Grand Départ’ is nu op 26 juni, vermoedelijk in Bretagne. De Franse regio heeft zich bij de ASO aangeboden als ’plan-B’ voor de Tourstart in 2021. De komende editie van de Tour start op 29 augustus in Nice.

Hockey: Oltmans nieuwe coach hockeyers Kampong

14.19 uur: Roelant Oltmans is de nieuwe coach van de hockeyers van Kampong. De 66-jarige voormalig bondscoach van zowel het Nederlands mannen- als vrouwenelftal is de opvolger van Alexander Cox. Hij heeft een meerjarig contract getekend.

Cox nam aan het einde van het vorige seizoen na acht jaar afscheid als coach van de Utrechtse hoofdklasser. Cox leidde Kampong twee keer naar de landstitel (in 2017 en 2018) en hij won in 2016 met het team de Euro Hockey League.

Oltmans was tot augustus bondscoach van het mannenteam van Maleisië. Hij was daarvoor ook werkzaam in Azië bij India en Pakistan. Als bondscoach van Oranje boekte hij grote successen; wereldkampioen met de vrouwen in 1990, olympisch kampioen met de mannen in 1996 en wereldkampioen met de mannen in 1998. Hij was ook enkele jaren algemeen directeur van NAC Breda en als prestatiemanager werkzaam bij sportkoepel NOC*NSF.

„Ik ben blij dat ik in deze onzekere tijd de mogelijkheid heb gekregen om te werken bij de grootste vereniging van Nederland met een enorme traditie, die veel topspelers heeft voortgebracht en ook nu weer over een enorm sterke selectie beschikt”, aldus Oltmans in een persbericht. „Wij delen de ambitie om niet alleen op korte termijn resultaten te behalen maar ook om verder te kijken hoe Kampong ook op langere termijn succesvol kan blijven.”

Kampong is bijzonder verheugd met de komst van een grote naam in het internationale hockey. „We zochten een ervaren trainer, iemand die gewend is met internationals te werken en om de jeugd een kans te geven. Zeker in deze moeilijke periode met het coronavirus is Roelants jarenlange internationale ervaring een pre”, aldus bestuurslid tophockey Paul van den Putten.

Basketbal: Almere staat voor terugkeer in Nederlandse basketbalcompetitie

14.07 uur: Als het lukt om de begroting rond te krijgen, treedt Almere weer met een eigen basketbalteam toe tot de hoogste afdeling van de Nederlandse competitie. De nieuwe profclub gaat de naam Almere Sailors dragen. De toelatingseisen om toe te treden tot de Dutch Basketball League (DBL) zijn als gevolg van de coronacrisis iets versoepeld en daar willen ondernemers uit de regio Almere gebruik van maken.

De initiatiefnemers hebben voor ruim 50 procent van de begroting toezeggingen binnen. Ze hopen de komende weken de rest van de financiën rond te krijgen.

De nieuwe profvereniging wordt opgericht in samenwerking met Almere Pioneers, de club die tussen 1999 en 2008 onder de naam BC Omniworld actief was in de hoogste afdeling van de Nederlandse competitie. Na het faillissement van de topsportstichting, waar ook een volleybal- en voetbalteam onder vielen, gingen de Pioneers verder met breedtesport.

Almere Sailors krijgt op het organisatorische vlak ook hulp van Almere City FC, de voetbalclub die na het faillissement van de omnisportvereniging ontstond. De initiatiefnemers starten binnenkort met het aantrekken van spelers en het invullen van de technische staf.

De inschrijving voor de DBL moet voor 1 september zijn gedaan. Het nieuwe seizoen start op 3 oktober. Op dit moment hebben acht clubs zich ingeschreven. Niet alleen Almere heeft interesse om toe te treden, mogelijk komen er ook nieuwe clubs bij uit Gelderland en Den Haag. Apollo Amsterdam hoopt genoeg financiële middelen bij elkaar te krijgen om zich toch weer in te schrijven.

Wielrennen: Bol debuteert in Milaan-Sanremo

13.39 uur: Cees Bol debuteert zaterdag in Milaan-Sanremo. De 25-jarige Noord-Hollandse sprinter, door Team Sunweb naar voren geschoven als kopman voor de Tour de France, hervat in de Italiaanse klassieker zijn seizoen. De Australiër Michael Matthews is de kopman van de ploeg in Milaan-Sanremo, de voorjaarsklassieker die als gevolg van de coronacrisis naar de zomer is verplaatst.

Het parcours moest vorige week vanwege verzet van heel wat lokale overheden worden aangepast. „Milaan-Sanremo heeft een ander karakter nu de Turchino, de kustlijn en de Capi niet meer in de route zitten”, zegt ploegleider Marc Reef. „We moeten zien wat dat voor invloed heeft, maar normaal gesproken wordt de koers beslist op de Cipressa en de Poggio. Omdat alle teams uit slechts zes renners mogen bestaan, zal het een open wedstrijd worden.”

Matthews en Bol hebben gezelschap van de Deen Sørgen Kragh Andersen, de Duitsers Nikias Arndt en Jasha Sütterlin en Tiesj Benoot uit België. Milaan-Sanremo gaat over 299 kilometer. Vorig jaar kwam de Fransman Julian Alaphilippe als eerste over de streep op de Via Roma.

Badminton: Zware tegenstanders op WK teams

11.19 uur: De Nederlandse badmintonners zijn op het officieuze WK voor landenteams ingedeeld in een zware poule. Oranje treft in groep A meervoudig winnaar Indonesië. Het mannenteam speelt ook tegen topland Maleisië en Engeland. Alleen de nummers 1 en 2 van de poule plaatsen zich voor de kwartfinales.

Het WK staat bekend onder de naam Thomas Cup. Het toernooi staat gepland voor 3 tot en met 11 oktober in de Deense stad Aarhus.

Wielersport: Jumbo-Visma trekt Italiaan Affini aan

10.21 uur: Wielerploeg Jumbo-Visma heeft de derde versterking voor volgend jaar binnen. Na de Nederlandse talenten David Dekker (22) en Gijs Leemreize (20) komt ook de Italiaan Edoardo Affini naar Jumbo-Visma. De 24-jarige Affini is tweedejaars prof bij de Australische ploeg Mitchelton-Scott.

De Italiaan pakte vorig jaar brons op de tijdrit bij de EK in Alkmaar. Affini reed eerder voor de Nederlandse opleidingsploeg SEG Racing Academy. Omdat de Italiaan een Nederlandse vriendin heeft, komt hij hier regelmatig. „Toen Team Jumbo-Visma belde, wist ik dat dit een mooie kans was”, zegt de Italiaan. „Uit de gesprekken met de ploeg bleek dat ze veel vertrouwen in mij hebben.”

Sportief directeur Merijn Zeeman ziet veel potentie in de Italiaan. „Een renner als Affini voegen wij graag toe aan ons team. Edoardo gaat in de klassiekers Wout van Aert bijstaan en hij krijgt een plek in de sprinttrein van Dylan Groenewegen. Daarnaast is hij een getalenteerd tijdrijder. Het team gaat hem zeker helpen om nog beter te worden in die discipline. We denken dat hij met onze begeleiding door kan groeien naar de wereldtop in het tijdrijden.”

Basketbal: Westbrook leidt Rockets langs koploper

09.09 uur: De basketballers van Houston Rockets hebben in Disneyworld de NBA-topper tegen Milwaukee Bucks gewonnen. Dankzij drie rake vrije worpen van Russell Westbrook in de laatste 30 seconden grepen de Rockets de overwinning met 120-116.

Westbrook was ook topschutter bij de ploeg uit Houston met 31 punten. Zijn ploeggenoot James Harden miste veel worpen, maar kwam toch nog tot een acceptabele productie van 24 punten.

Bij de Bucks, de koploper in de oostelijke divisie, was Giannis Antetokounmpo de uitblinker met 36 punten, 18 rebounds en 8 assists. De Griek kon ondanks zijn sterke optreden de nederlaag niet voorkomen.

Golf: Van Dam net buiten top 10 bij hervatting vrouwengolf

08.28 uur: Anne van Dam heeft een verdienstelijke rentree gemaakt na ruim vijf maanden zonder golf. Bij de hervatting van de Amerikaanse vrouwentour LPGA eindigde ze net buiten de top 10. Na drie ronden op de Drive On Championship in Toledo (Ohio) kwam ze uit op 217 slagen (1 boven par), goed voor de gedeelde elfde plaats.

De Arnhemse, winnares van vijf toernooien op de Europese vrouwentour LET, speelde in februari in Australië haar laatste toernooi voordat de coronapandemie alle sport wereldwijd stillegde. Ze verbleef de lange onderbreking in de Verenigde Staten, waar ze haar conditie op peil hield door onder meer triatlons te doen.

Van Dam miste op de lastige baan van Toledo nog net de finesse om bovenin mee te kunnen doen. In de slotronde noteerde ze drie bogeys en twee birdies; de score van 73 slagen was niet laag genoeg om nog een sprong omhoog te kunnen maken in het klassement. De zege in Toledo ging naar de Amerikaanse Danielle Kang, die afsloot met een ronde van 70 slagen en met een totaal van 209 (-7) de Française Céline Boutier precies één slag voorbleef.

Publiek was niet welkom op de golfbaan in Toledo en voor de speelsters golden strenge coronamaatregelen.

Wielersport: Latour ruilt AG2R voor Direct Energie

07.59 uur: De Franse wielrenner Pierre Latour verruilt AG2R voor Direct Energie. Hij heeft getekend voor twee jaar bij de ploeg van manager Jean-René Bernaudeau, waar ook Niki Terpstra onder contract staat.

De 26-jarige Latour werd in 2015 prof bij AG2R. In 2016 won hij bij zijn debuut in een grote ronde meteen een rit in de Ronde van Spanje. In 2018 won hij het jongerenklassement in de Tour de France en eindigde hij als dertiende in het algemeen klassement. Verder kroonde Latour zich twee keer tot Frans kampioen tijdrijden (2017 en 2018).

Honkbal: Homeruns Bogaerts redden Red Sox niet tegen Yankees

07.50 uur: Honkballer Xander Bogaerts vervulde een glansrol voor Boston Red Sox in de partij tegen New York Yankees, maar ondanks twee homeruns kon hij zijn ploeg niet de zege bezorgen. De Yankees wonnen het duel uit de Major League Baseball in een leeg stadion in New York met 9-7.

Bogaerts noteerde liefs vier rake klappen in de partij en sloeg voor de achtste keer in zijn carrière meerdere homeruns in één wedstrijd. De Arubaan begon al met een homerun in de eerste inning, die Boston op een 2-0-voorsprong zette. Ook in de vijfde inning mepte hij de bal in een keer over de hekken en bracht hij de Red Sox opnieuw aan de leiding: 6-5. Het was niet genoeg, want de Yankees hadden met Aaron Judge een nog groter slagkanon in huis. Zijn homerun in de achtste inning leverde 2 punten op en daarmee de overwinning.

Golf: Thomas terug op eerste plaats wereldranglijst

07.29 uur: De Amerikaanse golfer Justin Thomas heeft de eerste plaats op de wereldranglijst overgenomen van de Spanjaard Jon Rahm. Hij klom van de derde plek naar de koppositie dankzij zijn zege in het FedEX St. Jude Invitational in Memphis, een van de toernooien uit de prestigieuze en bijzonder lucratieve World Golf Championships. Thomas verdiende 1,89 miljoen dollar (1,6 miljoen euro) met de winst.

De 27-jarige Amerikaan kwam na een sterke slotronde van 65 slagen (5 onder par) uit op 267 slagen totaal, -13. Hij had drie slagen minder dan vier spelers, die gedeeld tweede eindigden, onder wie Phil Mickelson en Brooks Koepka. Het was de dertiende zege voor Thomas op de Amerikaanse PGA-tour. Hij was in 2018 ook al eens aanvoerder van de wereldranglijst. Rahm stond pas twee weken op nummer één; hij was door zijn zege in The Memorial op 19 juli na Seve Ballesteros de tweede Spanjaard die de wereldranglijst aanvoerde.