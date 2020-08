Sport Kort: Jumbo-Visma trekt Italiaan aan

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Wielrennen: Bol debuteert in Milaan-Sanremo

13.39 uur: Cees Bol debuteert zaterdag in Milaan-Sanremo. De 25-jarige Noord-Hollandse sprinter, door Team Sunweb naar voren geschoven als kopman voor de Tour de France, hervat in de Italiaanse klassieker zijn seizoen. De Australiër Michael Matthews is de kopman van de ploeg in Milaan-Sanremo, de voorjaarsklassieker die als gevolg van de coronacrisis naar de zomer is verplaatst.

Het parcours moest vorige week vanwege verzet van heel wat lokale overheden worden aangepast. "Milaan-Sanremo heeft een ander karakter nu de Turchino, de kustlijn en de Capi niet meer in de route zitten", zegt ploegleider Marc Reef. "We moeten zien wat dat voor invloed heeft, maar normaal gesproken wordt de koers beslist op de Cipressa en de Poggio. Omdat alle teams uit slechts zes renners mogen bestaan, zal het een open wedstrijd worden."

Matthews en Bol hebben gezelschap van de Deen Sørgen Kragh Andersen, de Duitsers Nikias Arndt en Jasha Sütterlin en Tiesj Benoot uit België. Milaan-Sanremo gaat over 299 kilometer. Vorig jaar kwam de Fransman Julian Alaphilippe als eerste over de streep op de Via Roma.

Biljarten: Nieuw record O’Sullivan op wereldkampioenschap snooker

13.33 uur: Ronnie O’Sullivan heeft er weer een snookerrecord bij. In zijn eerste partij op het wereldkampioenschap snooker in Sheffield heeft hij de snelste overwinning geboekt in de geschiedenis van de kampioenschap. Hij won in 1 uur en 8 minuten met 10-1 van Thepchaiya Un-Nooh. Het oude record stond met 1 uur en 49 minuten op naam van Shaun Murphy.

Met een 10-1 overwinning op Thepchaiya Un-Nooh uit Thailand heeft O'Sullivan revanche genomen op zijn afgang van vorig jaar op het wereldkampioenschap snooker. Toen ging The Rocket in de Crucible in de eerste ronde verrassend met 10-8 onderuit tegen de amateur James Cahill.

Daar is Un-Nooh het 'slachtoffer' van geworden. De 35-jarige speler uit Thailand heeft in deze partij geen enkele schijn van kans gehad en zag O'Sullivan snookeren als in zijn beste jaren. Als The Rocket dit niveau ook tegen de Chinees Ding Junhui weet vast te houden, dan is hij een kanshebber om half augustus voor de zes keer wereldkampioen te worden en komt hij een stapje dichterbij het enige snookerrecord dat de Schot Stephen Hendry nog in handen heeft, zeven wereldtitels

Als O’Sullivan zijn partij tegen Junhui wint, speelt hij de kwartfinale tegen de winnaar van de partij tussen Mark Williams en Stuart Bingham.

Badminton: Zware tegenstanders op WK teams

11.19 uur: De Nederlandse badmintonners zijn op het officieuze WK voor landenteams ingedeeld in een zware poule. Oranje treft in groep A meervoudig winnaar Indonesië. Het mannenteam speelt ook tegen topland Maleisië en Engeland. Alleen de nummers 1 en 2 van de poule plaatsen zich voor de kwartfinales.

Het WK staat bekend onder de naam Thomas Cup. Het toernooi staat gepland voor 3 tot en met 11 oktober in de Deense stad Aarhus.

Wielersport: Jumbo-Visma trekt Italiaan Affini aan

10.21 uur: Wielerploeg Jumbo-Visma heeft de derde versterking voor volgend jaar binnen. Na de Nederlandse talenten David Dekker (22) en Gijs Leemreize (20) komt ook de Italiaan Edoardo Affini naar Jumbo-Visma. De 24-jarige Affini is tweedejaars prof bij de Australische ploeg Mitchelton-Scott.

De Italiaan pakte vorig jaar brons op de tijdrit bij de EK in Alkmaar. Affini reed eerder voor de Nederlandse opleidingsploeg SEG Racing Academy. Omdat de Italiaan een Nederlandse vriendin heeft, komt hij hier regelmatig. "Toen Team Jumbo-Visma belde, wist ik dat dit een mooie kans was", zegt de Italiaan. "Uit de gesprekken met de ploeg bleek dat ze veel vertrouwen in mij hebben."

Sportief directeur Merijn Zeeman ziet veel potentie in de Italiaan. "Een renner als Affini voegen wij graag toe aan ons team. Edoardo gaat in de klassiekers Wout van Aert bijstaan en hij krijgt een plek in de sprinttrein van Dylan Groenewegen. Daarnaast is hij een getalenteerd tijdrijder. Het team gaat hem zeker helpen om nog beter te worden in die discipline. We denken dat hij met onze begeleiding door kan groeien naar de wereldtop in het tijdrijden."

Basketbal: Westbrook leidt Rockets langs koploper

09.09 uur: De basketballers van Houston Rockets hebben in Disneyworld de NBA-topper tegen Milwaukee Bucks gewonnen. Dankzij drie rake vrije worpen van Russell Westbrook in de laatste 30 seconden grepen de Rockets de overwinning met 120-116.

Westbrook was ook topschutter bij de ploeg uit Houston met 31 punten. Zijn ploeggenoot James Harden miste veel worpen, maar kwam toch nog tot een acceptabele productie van 24 punten.

Bij de Bucks, de koploper in de oostelijke divisie, was Giannis Antetokounmpo de uitblinker met 36 punten, 18 rebounds en 8 assists. De Griek kon ondanks zijn sterke optreden de nederlaag niet voorkomen.

Golf: Van Dam net buiten top 10 bij hervatting vrouwengolf

08.28 uur: Anne van Dam heeft een verdienstelijke rentree gemaakt na ruim vijf maanden zonder golf. Bij de hervatting van de Amerikaanse vrouwentour LPGA eindigde ze net buiten de top 10. Na drie ronden op de Drive On Championship in Toledo (Ohio) kwam ze uit op 217 slagen (1 boven par), goed voor de gedeelde elfde plaats.

De Arnhemse, winnares van vijf toernooien op de Europese vrouwentour LET, speelde in februari in Australië haar laatste toernooi voordat de coronapandemie alle sport wereldwijd stillegde. Ze verbleef de lange onderbreking in de Verenigde Staten, waar ze haar conditie op peil hield door onder meer triatlons te doen.

Van Dam miste op de lastige baan van Toledo nog net de finesse om bovenin mee te kunnen doen. In de slotronde noteerde ze drie bogeys en twee birdies; de score van 73 slagen was niet laag genoeg om nog een sprong omhoog te kunnen maken in het klassement. De zege in Toledo ging naar de Amerikaanse Danielle Kang, die afsloot met een ronde van 70 slagen en met een totaal van 209 (-7) de Française Céline Boutier precies één slag voorbleef.

Publiek was niet welkom op de golfbaan in Toledo en voor de speelsters golden strenge coronamaatregelen.

Wielersport: Latour ruilt AG2R voor Direct Energie

07.59 uur: De Franse wielrenner Pierre Latour verruilt AG2R voor Direct Energie. Hij heeft getekend voor twee jaar bij de ploeg van manager Jean-René Bernaudeau, waar ook Niki Terpstra onder contract staat.

De 26-jarige Latour werd in 2015 prof bij AG2R. In 2016 won hij bij zijn debuut in een grote ronde meteen een rit in de Ronde van Spanje. In 2018 won hij het jongerenklassement in de Tour de France en eindigde hij als dertiende in het algemeen klassement. Verder kroonde Latour zich twee keer tot Frans kampioen tijdrijden (2017 en 2018).

Honkbal: Homeruns Bogaerts redden Red Sox niet tegen Yankees

07.50 uur: Honkballer Xander Bogaerts vervulde een glansrol voor Boston Red Sox in de partij tegen New York Yankees, maar ondanks twee homeruns kon hij zijn ploeg niet de zege bezorgen. De Yankees wonnen het duel uit de Major League Baseball in een leeg stadion in New York met 9-7.

Bogaerts noteerde liefs vier rake klappen in de partij en sloeg voor de achtste keer in zijn carrière meerdere homeruns in één wedstrijd. De Arubaan begon al met een homerun in de eerste inning, die Boston op een 2-0-voorsprong zette. Ook in de vijfde inning mepte hij de bal in een keer over de hekken en bracht hij de Red Sox opnieuw aan de leiding: 6-5. Het was niet genoeg, want de Yankees hadden met Aaron Judge een nog groter slagkanon in huis. Zijn homerun in de achtste inning leverde 2 punten op en daarmee de overwinning.

Golf: Thomas terug op eerste plaats wereldranglijst

07.29 uur: De Amerikaanse golfer Justin Thomas heeft de eerste plaats op de wereldranglijst overgenomen van de Spanjaard Jon Rahm. Hij klom van de derde plek naar de koppositie dankzij zijn zege in het FedEX St. Jude Invitational in Memphis, een van de toernooien uit de prestigieuze en bijzonder lucratieve World Golf Championships. Thomas verdiende 1,89 miljoen dollar (1,6 miljoen euro) met de winst.

De 27-jarige Amerikaan kwam na een sterke slotronde van 65 slagen (5 onder par) uit op 267 slagen totaal, -13. Hij had drie slagen minder dan vier spelers, die gedeeld tweede eindigden, onder wie Phil Mickelson en Brooks Koepka. Het was de dertiende zege voor Thomas op de Amerikaanse PGA-tour. Hij was in 2018 ook al eens aanvoerder van de wereldranglijst. Rahm stond pas twee weken op nummer één; hij was door zijn zege in The Memorial op 19 juli na Seve Ballesteros de tweede Spanjaard die de wereldranglijst aanvoerde.