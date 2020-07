Analyse: Wéér lijken praatjes Red Bull Racing niets waard

Christian Horner Ⓒ ANP/HH

Ze klonken weer zo prachtig in het gehoor, de praatjes van met name Red Bull Racing-teambaas Christian Horner voorafgaand aan het nieuwe Formule 1-seizoen. Het team van Max Verstappen en Alexander Albon was nog nooit zo goed voorbereid op een nieuw racejaar, sinds de hegemonie in het vorige tijdperk met de V8-motoren. Dit moest en zou het jaar worden dat het team dan eindelijk aansluiting zou vinden bij het dominante topteam van Mercedes.