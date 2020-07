Degradatienood voor Nederlanders, Bergwijn in Londense derby

In Engeland, Italië en Spanje hebben de voetbalfanaten het druk op deze zondag. Er staan veel wedstrijden op de kalender. Ook voor de Nederlandse voetbalfans is er genoeg te smullen, met genoeg andere Nederlanders die in actie komen.

Premier League

De voetbalwereld ziet er voor Anwar El Ghazi en Aston Villa niet al te rooskleurig uit. De club uit Birmingham staat 19e en het gat naar veilige haven bedraagt - met een wedstrijd minder gespeeld - maar liefst zeven punten. Voor Aston Villa staan er inclusief de wedtrijd van vandaag tegen het Crystal Palalce van Patrick van Aanholt en Jaïro Riedewald nog vier potjes op de kalender. Palace bevindt zich overigens in niemandsland: geen degradatiezorgen, maar ook geen uitzicht op Europees voetbal.

Vanmiddag staat ook de altijd belanden North London Derby op het programma. Er staat genoeg op het spel, als Tottenham in eigen huis Arsenal op bezoek krijgt. Zowel Spurs, met Steven Bergwijn in de gelederen, als Arsenal strijden nog mee om een ticket voor de Europa League.

De Premier League-avond wordt afgesloten door het in degradatienood verkerende Bournemouth en Leicester City, dat nog meedingt om een Champions League-ticket. The Cherries, waar Nathan Aké en Arnaut Danjuma Groeneveld onder contract staan, staan zes punten onder de degradatiestreep.

Programma Premier League

13.00 uur: Wolverhampton - Everton

15.15 uur: Aston Villa - Crystal Palace

17.30 uur: Tottenham - Arsenal

20.00 uur: Bournemouth - Leicester City

Bekijk hiet het programma, de uitslagen en de stand in de Premier League.

Serie A

Bologna heeft een Oranje gekleurd tintje. De Italiaanse middenmotor heeft namelijk drie Nederlanders in dienst: Stefano Denswil, Mitchell Dijks en Jerdy Schouten. Het trio kan vrijwel elke week rekeken op een basisplaats bij Rossoblu. De oud-Eredivisionisten gaan op bezoek bij Parma.

Udinese staat veertiende en lijkt zich geen zorgen te hoeven maken over degradatie. Dat is goed nieuws voor Bram Nuytinck, Hidde ter Avest en Marvin Zeegelaar, die de rol als gastheer zullen vervullen als Sampdoria op bezoek komt.

Programma Serie A

17.15 uur: Genoa - SPAL

19.30 uur: Cagliari - Lecce

19.30 uur: Fiorentina - Hellas Verona

19.30 uur: Parma - Bologna

19.30 uur: Udinese - Sampdoria

21.45 uur: Napoli - AC Milan

Bekijk hiet het programma, de uitslagen en de stand in de Serie A.

La Liga

Bij Valencia dondert het behoorlijk de laatste weken. De trainer kon zijn biezen pakken en dat had nadelige gevolgen voor doelman Jasper Cillessen. ’Voro’ nam het stokje over van de ontslagen Albert Celades en die geeft de voorkeur aan Jaume onder de lat bij Los Che.

Sevilla kan tot zover terugkijken op een sterk seizoen en zijn volop in de race om een Champions League-ticket te bemachtigen. De club van Luuk de Jong staat vierde en nemen bij winst op Real Mallorce de derde stek over van Atlético Madrid.

Programma La Liga

14.00 uur: Espanyol - Eibar

17.00 uur: Levante - Athletic Club Bilbao

19.30 uur: Leganes - Valencia

22.00 uur: Sevilla - Real Mallorca

Bekijk hiet het programma, de uitslagen en de stand in La Liga.