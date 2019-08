Feyenoord schakelt door voor spitspositie

Van Wolfswinkel kwam tijdens de laatste Europese wedstrijd van zijn club, afgelopen donderdag, zwaar in botsing met een tegenstander. Hij werd met een flinke hersenschudding naar het ziekenhuis gebracht en daar wordt hij nog verder onderzocht. Duidelijk is in elk geval dat hij voorlopig niet in actie kan komen voor zijn club en geruime tijd rust moet houden.

Van der Heijden

Feyenoord zoekt dus nog versterking en Jan-Arie van der Heijden hoeft voorlopig niet op medewerking van zijn trainer Jaap Stam te rekenen betreffende een vertrek bij Feyenoord. De trainer gaat daar voorlopig voor liggen en zegt de linksbenige centrale verdediger niet te kunnen missen.

De komst van George Johnston heeft Stam na het zien van een aantal trainingen van de Schot niet op andere gedachten gebracht. „Hij is een gedreven speler, wiens kwaliteit verdedigen is, maar hij heeft nog nooit op het hoogste niveau gespeeld. We moeten nog goed bekijken hoe we gebruik kunnen maken van zijn kwaliteiten.”

Karsdorp

Over de teruggekeerde Rick Karsdorp was Stam verdeeld tevreden. „Defensief deed Rick het redelijk tegen Heerenveen, maar offensief kan hij veel meer brengen.” Overigens dacht Karsdorp op slag van rust niet verdedigend, maar koos hij voor een aanvallende oplossing waar uiteindelijk Feyenoords strafschop uit voortkwam.

