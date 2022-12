Premium Het beste van De Telegraaf

De 789 goals van Messi boezemen keeper Noppert geen angst in

Door Jeroen Kapteijns

Andries Noppert Ⓒ ANP/HH

DOHA - Andries Noppert uit Joure die niemand minder dan het grote fenomeen Lionel Messi van het scoren af moet houden. Wie het de SC Heerenveen-doelman aan het begin van dit jaar had voorgespiegeld, zou een ongelovige blik hebben ontvangen van de nuchtere Fries, maar vrijdag is het zover als Oranje het in de kwartfinale van het WK opneemt tegen het Argentinië van Messi. Een krachtmeting waar Noppert ook nuchter naar toeleeft. „Dat is een wereldspeler. Het is hartstikke leuk om tegen zulke gasten te spelen, maar ook dan wil je winnen.”