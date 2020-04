Joshua Kimmich verwacht gemengde gevoelens bij herstart Bundesliga

Volgens de verdediger van Bayern München moet de gezondheidssituatie in ieder geval leidend zijn in de besluiten of het voetbal doorgaat. De Duitse competities liggen in ieder geval nog stil tot 30 april.

„De meningen zullen beide kanten op gaan, maar ik geloof dat er ook velen zijn die blij zijn als ze weer naar het voetbal kunnen kijken, zelfs als dat alleen op televisie is”, zegt de voetballer in de Abendzeitung München. „Daartegenover staat dat de hervatting maatschappelijk gedragen moet worden.”

Mocht het tot een herstart van de Bundesliga komen, dan zegt de international er klaar voor te zijn. „We krijgen hopelijk nog een seizoensfinale, ook al heeft de onderbreking aangevoeld als een zomerpauze. Het is echter vooral een beklemmende tijd.”

