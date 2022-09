Premium Het beste van De Telegraaf

Davis Cup-team naar Finals in Malaga Oranje pijnigt Murray & co: ‘Een van de mooiste zeges’

Wesley Koolhof en Matwe Middelkoop worden gefeliciteerd door Andy Murray en Joe Salisbury. Ⓒ ANP/HH

Aan de totaal verslagen manier waarop de Britse captain Leon Smith, dubbelaar Joe Salisbury en zijn partner Andy Murray er bijzaten, bleek wel hoe hard de dreun was die het Nederlandse Davis Cup-team vrijdagavond had uitgedeeld in Glasgow: 2-1.