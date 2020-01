Sparta-spits Ache dolblij met droomtransfer naar Bundesliga

„Frankfurt is van jongs af aan mijn club en ik ben blij daar te tekenen”, aldus de 21-jarige spits. „Maar al toen ik daar woonde, was Sparta mijn club in Nederland. Als kleine jongen liep ik in Duitsland al in het Sparta-shirt dat ik van mijn stiefvader had gekregen. Ik heb de jeugdopleiding bij Sparta doorlopen en ben iedereen dankbaar die mij geholpen heeft om dit te bereiken.”

Aanvullende eis

De Duitse jeugdinternational tekende een contract voor vijf jaar bij de Bundesligaclub, dat komende zomer in gaat. Volgens technisch directeur Henk van Stee van Sparta was Frankfurt bereid het bedrag te betalen dat hij in zijn hoofd had. „Als aanvullende eis hadden wij de transfer pas na afloop van dit seizoen te laten plaatsvinden. Wij willen onze spelers alleen laten gaan als het niet anders kan, maar onze belangrijkste doelstelling is om ons te handhaven in de Eredivisie. Daarbij zien wij een belangrijke rol weggelegd voor Ragnar.”

Volgens Van Stee was het moeilijk het talent voor een langere periode te behouden. „De afgelopen maanden heeft Ragnar zich in de picture gespeeld met zijn doelpunten in de Eredivisie en bij Jong Duitsland. Daardoor kwam er interesse van veel clubs.”