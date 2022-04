Vijf goals Borussia Dortmund in kwartier tijd

Een kopbal van Tom Rothe in de 24e minuut leidde het doelpuntenfeestje voor rust in. In de 38e minuut was het Erling Haaland die voor de vijfde treffer tekende. Daartussen door waren het Axel Wisel, Manuel Akanji en Emre Can die doel troffen.

