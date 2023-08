Carlos Alcaraz wint nu wel van Tommy Paul, Novak Djokovic langs Gaël Monfils

Alcaraz kreeg in de tweede set bij 6-5 drie matchpoints, maar na een game die meer dan een kwartier duurde kwam het wederom aan op een tiebreak. Daarin pakte de Spanjaard geen enkel punt. In de derde set werd de partij bij 4-3 stilgelegd wegens regen. Na de onderbreking pakte Alcaraz direct twee games en daarmee de zege. Na 3 uur en 9 minuten benutte hij op de service van Paul zijn vierde wedstrijdpunt.

Alcaraz (20) neemt het nu op tegen de Australiër Max Purcell, die verrassend in twee sets te sterk was voor Stan Wawrinka: 6-4 6-2.

Novak Djokovic

Aan de andere kant van het schema stond Novak Djokovic maar vijf games af tegen de Fransman Gaël Monfils. Het werd 6-3 6-2 voor de nummer 2 van de plaatsingslijst, die nu de Amerikaan Taylor Fritz treft.

„Het was een soort evolutie van beide spelers, die in de afgelopen vijftien jaar tegen elkaar hebben gespeeld in verschillende delen van de wereld, ook bij de junioren”, zei Djokovic. „Ik denk dat ik in het begin veel met hem worstelde, ook fysiek. Als je tegen een van de meest atletische jongens van de tour speelt, moet je klaar zijn, want elke bal komt terug. Een paar punten, vooral in de eerste set, toonde hij zijn atletische vermogen.”

Djokovic en Monfils zijn beiden 36 jaar oud. Djokovic was voor de achttiende keer op een rij te sterk voor de Fransman, die wordt begeleid door de Nederlandse coach Peter Lucassen.

Iga Swiatek

In het vrouwentoernooi wist de Poolse Iga Swiatek uitschakeling na een minder begin toch overtuigend te voorkomen. De mondiale nummer 1 versloeg de Chinese Zheng Qinwen met 3-6 6-1 6-1. Na het verlies van de eerste set verloor Swiatek in het restant nog maar 26 punten.

Elena Rybakina uit Kazachstan gaf geblesseerd op tegen de Italiaanse Jasmine Paolini, de nummer 43 van de wereld. Paolini had de eerste set met 6-4 verloren en stond in de tweede set met 5-2 voor. Voor Paolini is het de eerste keer dat ze in de kwartfinales staat van een zogenoemd WTA 1000-toernooi. De Amerikaanse Coco Gauff is haar volgende opponente.