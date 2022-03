Blessures nekken Price en Wright: ’Ik kon zelfs niet rechtop staan van de pijn’

Price verloor deze week zijn eerste positie op de wereldranglijst aan wereldkampioen Peter Wright. ’The Iceman’ had dus graag geantwoord met de pijlen, maar moet passen. Daardoor is Joe Cullen meteen zeker van een plek in de halve finales in Brighton.

Price laat ook het German Darts Championship van komend weekend schieten. Dat zal hem enkele Britse ponden kosten op de wereldranglijst, aangezien hij twee jaar geleden de tweede ronde haalde van de manche in de European Tour. Al hoeft Price geen daling te vrezen aangezien hij en Wright een grote voorsprong op de rest hebben.

Wereldkampioen Wright zal donderdag wel te zien zijn in Brighton, en dus ook komend weekend. Ook al kampt de Schot met galstenen, waardoor hij de UK Open miste. „Ik was een uur voor mijn eerste wedstrijd in de zaal, maar kon zelfs niet rechtop blijven staan”, aldus ’Snakebite’ in een interview met Oche180.

Gezonder eten

„De organisatie gaf me een pijnstiller en toen was het even beter, maar de pijn bleef terugkeren. Het was dus onmogelijk om me volledig op het darten te concentreren. In het verleden heb ik een speciaal dieet gevolgd en ben ik veel gezonder gaan eten. Dat heeft toen gewerkt, dus ik hoop dat het nu ook werkt want er is geen tijd om de galstenen te laten verwijderen omdat er zo’n druk schema aankomt.”

Bron: Het Nieuwsblad