Almere City houdt koploper Cambuur in het vizier

De bezoekers uit Utrecht kwamen in de tweede helft via Daniel Arzani op 0-1. In het daaropvolgende kwartier scoorde Almere echter vier keer. Invaller Ilias Alhaft maakte gelijk met een afstandsschot, Ryan Koolwijk zorgde met een schot in de rebound voor de 2-1 en Thomas Verheydt profiteerde van de chaos achterin bij de Utrechters voor de 3-1. In de 70e minuut maakte Faris Hammouti op aangeven van Alhaft de vierde.

Cambuur kwam bij Telstar eerst op achterstand door een goal van Gyliano van Velzen in de 54e minuut. Jamie Jacobs maakte zeven minuten later met een intikker gelijk. Cambuur-doelman Sonny Stevens voorkwam daarna een tweede treffer van Telstar. Robert Mühren nam aan de andere kant een weggekopte bal meteen op de slof en schoot de winnende treffer binnen. Het was alweer de twaalfde goal voor de spits.

De spelers van SC Cambuur zijn blij met de winnende goal van Robert Mühren (21). Ⓒ BSR Agency

Ook De Graafschap won door een late treffer. De club uit Doetinchem, die de laatste twee competitieduels had verloren, troefde MVV in Maastricht met 3-2 af. Joeri Schroijen had de thuisploeg op 1-0 gezet en Ralf Seuntjens zorgde voor de gelijkmaker. In de tweede helft kwam De Graafschap op voorsprong via Jasper van Heertum en Schroijen maakte met zijn tweede treffer gelijk. Elmo Lieftink schoot de bezoekers alsnog naar de zege. De Graafschap staat door de zege derde met 31 punten.

Go Ahead Eagles heeft na twee nederlagen weer eens gewonnen. De ploeg uit Deventer won met 2-0 bij Helmond Sport. Antoine Rabillard en Sam Beukema scoorden voor rust voor de ploeg van Kees van Wonderen. De Eagles klimmen door de zege met 22 punten naar de achtste plek

